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與葛萊美屢爆衝突 Drake要求撤銷提名

娛樂新聞組／綜合報導
加拿大饒舌歌手德瑞克要求葛萊美獎當局撤銷他的兩項提名。 （取材自Instagram）
加拿大饒舌歌手德瑞克要求葛萊美獎當局撤銷他的兩項提名。 （取材自Instagram）

多名消息人士日前表示，加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）要求葛萊美獎當局撤銷他的兩項提名，美國錄音學院（The Recording Academy）已同意他的請求。

第64屆葛萊美獎頒獎典禮明年1月31日將在洛杉磯登場，德瑞克獲得兩項饒舌獎項提名，然而他的暢銷專輯Certified Lover Boy卻明顯被排除在綜合領域的獎項之外，這位饒舌天王也多次與美國錄音學院起衝突。

美國德州上個月舉行一場音樂祭活動爆發嚴重踩踏事故，造成十人喪命，德瑞克被控煽動群眾蜂擁朝舞台推擠，因而面臨多項訴訟。德瑞克的代表並未對他的要求作出解釋。

與德瑞克關係密切的消息人士說，這是德瑞克與其經紀公司所做出的決定，且已獲葛萊美獎當局同意。

法新社報導，熟知內情的錄音學院消息人士也證實相關細節，就在最後一輪投票開始之際，德瑞克的提名已從葛萊美獎官網上消失。

 德瑞克是全球最有影響力的暢銷音樂家之一，曾獲四座葛萊美獎。德瑞克2017年受訪時，曾指控葛萊美獎當局只因他是黑人就將他歸類為饒舌歌手、這種歸類很不公平。

德瑞克在電台的訪談中說：「他們可以安排我入圍的唯一類別就是饒舌，也許是因為我之前唱過饒舌歌或因為我是黑人。」

德瑞克2019年在葛萊美獎頒獎典禮上，再次表達他對黑人嘻哈藝術家並非總能獲頒應得獎項而感到失望。

近幾年來，包括威肯（The Weeknd）、法蘭克海洋（Frank Ocean）和傑斯（Jay-Z）等非裔音樂天王都曾抨擊葛萊美獎欠缺透明度且不具多元性，尤其許多非裔音樂人都未能獲得主辦單位肯定。

葛萊美 提名 黑人

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