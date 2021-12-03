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專訪／「尚氣」劉思慕:不完美的普通人 也能成為英雄

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

專訪／「尚氣」劉思慕：不完美的普通人 也能成為英雄

世界新聞網何卓賢／製作
劉思慕接受世界日報專訪，談及電影「尚氣與十環傳奇」對亞裔的意義，以及與移民父母關係的改變。(截自專訪視頻)
劉思慕接受世界日報專訪，談及電影「尚氣與十環傳奇」對亞裔的意義，以及與移民父母關係的改變。(截自專訪視頻)

「我希望亞裔小孩可以意識到，他們不需要是身高最高的、最好看的、最會打武術的人，才能成為英雄。」在紐約錄製完周六夜現場(Saturday Night Live)後的一個周一，華裔演員劉思慕(Simu Liu)接受世界日報專訪，暢談他出演漫威(Marvel)首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的收穫，以及他希望通過這部電影傳達的訊息。

(影音製作：何卓賢  訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

劉思慕表示，「尚氣」裡的徐尚恩並不是一個完美的人，甚至是一個有缺陷的人，但不同的人都能從他身上看到自己；如今亞裔終於在大熒幕上，等到能夠代表自己的英雄角色，對看著漫威電影長大的亞裔小孩，更具特別意義，「讓他們看到，自己也可以是超級英雄。」

劉思慕出演「尚氣與十環傳奇」，成為了漫威首位亞裔超級英雄。(迪士尼提供)
劉思慕出演「尚氣與十環傳奇」，成為了漫威首位亞裔超級英雄。(迪士尼提供)

在多元代表性(representation)，特別是族裔多元化議題上，好萊塢近年來已經進步不少；從頒獎典禮到大片卡司，有越來越多亞裔面孔出現。

劉思慕說，「尚氣」票房獲得巨大成功，有分水嶺一樣的意義，也向演藝圈證明，講述多元化的故事，「不僅是正確的事，也能帶來巨大商機。」

成長在加拿大的一個移民家庭，劉思慕也有過文化認同以及職業選擇的掙扎；父母曾經不理解他放棄穩定的會計師工作，轉行做演員的決定，但如今他在演藝事業上的成功，就是他給父母最好的交代，讓兩代人更加理解彼此。

亞裔 劉思慕

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