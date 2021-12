專訪／「尚氣」劉思慕：不完美的普通人 也能成為英雄

劉思慕接受世界日報專訪,談及電影「尚氣與十環傳奇」對亞裔的意義,以及與移民父母關係的改變。(截自專訪視頻)

「我希望亞裔 小孩可以意識到,他們不需要是身高最高的、最好看的、最會打武術的人,才能成為英雄。」在紐約錄製完周六夜現場(Saturday Night Live)後的一個周一,華裔演員劉思慕 (Simu Liu)接受世界日報專訪,暢談他出演漫威(Marvel)首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的收穫,以及他希望通過這部電影傳達的訊息。

劉思慕表示,「尚氣」裡的徐尚恩並不是一個完美的人,甚至是一個有缺陷的人,但不同的人都能從他身上看到自己;如今亞裔終於在大熒幕上,等到能夠代表自己的英雄角色,對看著漫威電影長大的亞裔小孩,更具特別意義,「讓他們看到,自己也可以是超級英雄。」

劉思慕出演「尚氣與十環傳奇」,成為了漫威首位亞裔超級英雄。(迪士尼提供)

在多元代表性(representation),特別是族裔多元化議題上,好萊塢近年來已經進步不少;從頒獎典禮到大片卡司,有越來越多亞裔面孔出現。

劉思慕說,「尚氣」票房獲得巨大成功,有分水嶺一樣的意義,也向演藝圈證明,講述多元化的故事,「不僅是正確的事,也能帶來巨大商機。」

成長在加拿大的一個移民家庭,劉思慕也有過文化認同以及職業選擇的掙扎;父母曾經不理解他放棄穩定的會計師工作,轉行做演員的決定,但如今他在演藝事業上的成功,就是他給父母最好的交代,讓兩代人更加理解彼此。