布萊德利庫柏坐地鐵曾遭持刀挾持 靠這招退敵

布萊德利庫柏（左）與前女友伊莉娜的女兒已經4歲。（路透資料照片）

好萊塢性感男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）最近宣傳電影「夜路」（Nightmare Alley），接受播客平台節目「Armchair Expert」專訪，竟意外透露自己曾在地鐵遭到歹徒持刀挾持。

布萊德利表示，2019年10月某天上午11點左右，他去俄羅斯學校準備接當時才兩歲的女兒放學，「我戴上耳機，其實我常戴耳機在紐約逛街，當時還戴墨鏡，低調走進地鐵站 」。

他表示當下立刻感覺自己被跟著，本以為是粉絲要求簽名、合照，但一回頭就立刻看到歹徒拿著一把尖刀向他揮舞；「我從小被教導，看到刀千萬別跑，但我當時看著對方，發現對方的眼睛看起來很稚嫩，我趕緊揮打他持刀的手臂，然後轉身狂奔，跨過地鐵的入口轉門，用手機連拍兩張歹徒的照片後，打電話報警求救。」嫌犯也迅速逃跑。

布萊德利也笑稱，在警察 到場之後，詢問他是否受傷，而他竟然仍繼續回地鐵搭車，接女兒回家，連他自己都說：「我這樣很瘋狂吧，好像什麼事都沒發生。」

布萊德利提及自己被挾持的經驗之後，許多網友紛紛上網聲援他，希望政府要多關注治安問題。

巧合的是，他的新片「夜路」改編自經典舊片「玉面情魔」，同樣在片中也遇到死亡威脅，戲裡戲外都有驚悚演出，掀起網友的激烈討論。

布萊德利不僅是票房紅星，更四度入圍奧斯卡獎 ，是編導演全才。近期有外媒拍到他與女兒的媽、前女友伊莉娜（Irina Shayk）再度復合，但他並未承認。