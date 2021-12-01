蕾哈娜認愛半年懷孕 禁止家中工作人員抽菸喝酒

流行歌手蕾哈娜（右）獲巴貝多封為國家英雄，身穿禮服裙腹部隆起明顯引發熱議。（路透）

網易娛樂引述外媒報導，33歲的蕾哈娜（Rihanna）懷孕，她和嘻哈歌手男友A$AP Rocky迎來他們的第一個孩子，兩人已相戀一年多。日前她現身巴貝多慶典時，禮服裙腹部隆起明顯，引發粉絲熱議；娛樂媒體mtonews隨後稱已證實蕾哈娜懷孕。

據相關人士表示，目前蕾哈娜家的工作人員被告知不允許飲酒或吸菸，給蕾哈娜提供健康的孕期環境。

今年5月嘻哈歌手A$AP Rocky接受雜誌採訪時透露，蕾哈娜是他的「一生的摯愛」，並且以「my lady」稱呼蕾哈娜。

蕾哈娜和A$AP Rocky是多年好友和合作夥伴，此前曾被傳出戀愛傳聞，2020年末有媒體報導稱兩人在紐約與朋友一起吃飯被目擊，後來戀情才正式公開。

蕾哈娜還獲巴貝多封為國家英雄；巴貝多成為全球最新一個共和國後，總理莫特里宣布出身巴貝多的流行歌手蕾哈娜為國家英雄。蕾哈娜除了是獲多座葛萊美獎的歌手、身價上億的事業女強人，2018年還被巴貝多任命為特命全權大使，負責推廣教育和觀光 。莫特里在慶禮表示，蕾哈娜「以她的創造力、紀律及對母國非比尋常的承諾，來追求卓越，藉此掌控全世界的想像」。

蕾哈娜跨足彩妝和時尚產業，身價超越瑪丹娜 （Madonna）和碧昂絲 （Beyonce）等超級巨星。富比世8月估計，蕾哈娜身價高達17億美元，其中約14億美元來自美妝品牌Fenty Beauty。