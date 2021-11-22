梅伯「致命武器5」擬轉戰影音平台 網疑老先生跑得動？

梅爾吉勃遜傳將為影音平台自導自演「致命武器5」。（路透資料照片）

65歲的梅爾吉勃遜（梅伯，Mel Gibson）傳可望自導自演「致命武器5」（Lethal Weapon 5），搭檔75歲的丹尼格洛佛（Danny Glover），網友質疑：「加起來140歲的老先生們還跑得動、觀眾還會捧場嗎？」後來才知道是HBO Max的原創影片。此外「比佛利山 超級警探4」（Beverly Hills Cop 4）早在Netflix 籌備多時，「修女也瘋狂3」（Sister Act 3）預定在Disney +推出，串流影音平台大戰反倒成為資深英雄復出最佳戰場。

梅爾吉勃遜30多歲時主演「致命武器」系列影片在好萊塢大紅大紫，然而第4集距今已23年，才要籌拍第5集，他和丹尼都從青壯年變成爺爺，是否維持一樣的票房號召力？受到各方懷疑，但原來片子直接上串流，就沒有賣座的壓力，反而可望靠過去的高知名度，為平台吸引新的訂戶。

艾迪墨菲收視亮眼

類似情況愈來愈普遍，像本來要在戲院上映的艾迪墨菲（Eddie Murphy）「來去美國2」（Coming 2 America），因疫情影響，轉賣給亞馬遜全球同步上架，北美依舊締造極出色的收視，讓資深英雄轉戰串流變得更熱門。艾迪自己就還有「比佛利山超級警探4」將在Netflix登場，首兩集都曾在美超級熱賣，超過25年再拍第4集，一樣受矚目。

資源超豐富的Disney+，一口氣籌拍「修女也瘋狂3」、「女巫也瘋狂2」（Hocus Pocus 2）等，連首集距今沒那麼久的「曼哈頓奇緣2」（Disenchanted）也是平台獨家，HBO Max另外也在規畫史蒂芬席格（Steven Seagal）掛帥的「魔鬼戰將」（Under Siege）最新續篇，尚不知他是否回歸。