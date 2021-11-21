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布蘭妮嗆克莉絲汀 避談她重獲自由等於撒謊

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮（左）和克莉絲汀曾一起頒獎。（取材自YouTube）
布蘭妮（左）和克莉絲汀曾一起頒獎。（取材自YouTube）

曾紅極一時的美國女星小甜甜布蘭妮（Britney Spears），因為曾數度在公開場合情緒失控，被判由父親監管她的收入和生活，過了長達13年毫無自主、甚至被強裝避孕器以免突然懷孕而沒辦法進行已簽約拿錢的演出，直到上周法官宣判監護期結束，她才終能重獲自由。

一周之後，布蘭妮還對此事相當激動，感謝女神卡卡（Lady Gaga）和其他網友的公開支持，卻也直接炮轟克莉絲汀(Christina Aguilera)在出席拉丁葛萊美獎活動時，面對記者問到是否和剛結束被監管的她聯絡，明顯避而不提，氣得在社群網站附上畫面連結、罵道：「當妳知道事情真相而避諱談論，那跟撒謊是一樣的！13年身處在一個腐敗、凌虐人的系統之下，為什麼這是很難啟齒的話題？承受這一些的是我耶。所有支持我、替我發聲的人們，謝謝你。是的，我也很重要。」

其實記者提問後，是克莉絲汀的公關先插進來打斷，把她拉走，說道：「不好意思，我們今天不談這個，很抱歉。」克莉絲汀接著眉頭一皺，表示不能答這題，離開前説了句：「但我很替她開心。」到底是不是她自己不願聊？沒人知道真相，而她確曾在今年6月於社群網站上發布圖文，表示全心支持布蘭妮。

布蘭妮和克莉絲汀、舊愛賈斯汀（Justin  Bieber）以及現在已是影帝級大咖演員的雷恩葛斯林（Ryan Gosling），都是青少年時一起演出「米老鼠俱樂部」（The Mickey Mouse Club）的老夥伴，稱得上一起在娛樂圈長大，情份特別不同。雖然布蘭妮和克莉絲汀成年後一直被傳有「瑜亮情結」，彼此歌迷也常互別苗頭，兩人曾一起和瑪丹娜表演火辣歌舞，並且沒鬧到無法再同台。只是在布蘭妮點名譙克莉絲汀後，誰也不知未來彼此是否還能再攜手？

克莉絲汀（右）今年6月還發布與布蘭妮（左）小時候的合照，表示全力支持對方。（取材...
克莉絲汀（右）今年6月還發布與布蘭妮（左）小時候的合照，表示全力支持對方。（取材自推特）

社群網站 美國 瑪丹娜

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