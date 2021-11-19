我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

拜登滿意度掉至36% 多數民眾盼共和黨重掌國會

扮「鷹眼」10年了 傑瑞米自嘲像爺爺

記者陳建嘉╱綜合報導
傑瑞米雷納演出「鷹眼」至今已十年。（Getty Images）
傑瑞米雷納演出「鷹眼」至今已十年。（Getty Images）

傑瑞米雷納（Jeremy Renner）、海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)主演的漫威影集「鷹眼」(Eagle Eye)即將在Disney+上架，傑瑞米從2011年「雷神索爾」(Thor)露面演出「鷹眼」，至今已十年，他笑說看了這麼多夥伴來來去去，現在只剩下他，還在演漫威作品，「這讓我感覺自己好老了，簡直就像個老爺爺。」笑翻全場。

傑瑞米在「鷹眼」首次帶出海莉飾演的徒弟凱特畢夏普，海莉被問拍戲期間，是否也向傑瑞米討教「射箭」祕訣？海莉秒答「沒有，我的弓箭都是特效」，但她大讚曾二度入圍奧斯卡獎的傑瑞米，私下會跟她分享表演技巧。

海莉首次加入漫威電影宇宙，未來也有望加入「復仇者聯盟」，她開心表示「我真的很開心能成為其中一員，但因為才開始，很想知道接下來會發生什麼事。」

海莉也提到過往，曾在動畫電影「蜘蛛人：新宇宙」(Spider-Man: Into The Spider-Verse)為「女蜘蛛人」配音，「雖都是漫威角色，一是動畫配音，另一是真人影集，這次角色更能展現女性如何面對困境、然後克服它」。

傑瑞米先前自爆為了紀念，曾在片場偷帶「鷹眼」戲服、道具回家，向女兒炫耀他就是「鷹眼」，主持人虧傑瑞米「這次是否有多帶一些紫色戲服回家？」當時漫威影業總裁凱文費吉也在場，傑瑞米立刻裝傻，「我不知你說什麼，真的，我不知道」。

漫威 電影 蜘蛛人

上一則

張柏芝帶貨搞烏龍 曾報錯價豪爽自貼錢

下一則

41歲陳冠希近照曝光 網驚：趙本山

延伸閱讀

「蟻人」登最性感男人 「鷹眼」po搞笑照祝賀

「蟻人」登最性感男人 「鷹眼」po搞笑照祝賀
海莉史坦菲德扮「女鷹眼」 製片讚不二人選

海莉史坦菲德扮「女鷹眼」 製片讚不二人選
湯姆克魯斯難掩情傷 海莉艾特沃同處一室好尷尬

湯姆克魯斯難掩情傷 海莉艾特沃同處一室好尷尬
湯姆克魯斯難忍情傷求復合 緋聞女友漫威女星卻怕怕

湯姆克魯斯難忍情傷求復合 緋聞女友漫威女星卻怕怕

熱門新聞

王菲(左)一貫的短髮造型出席。（取材自微博）

王菲全家聚會？李亞鵬湊齊李嫣姊妹 周迅也來了

2021-11-17 02:28
古天樂私生活又被熱議。（取材自Instagram）

古天樂爆祕婚？傳與黃紀瑩育有10歲兒 8個月前已離婚

2021-11-09 02:21
蘇菲亞烏利斯塔在演唱會時當眾灑尿、淋在歌迷頭上，網友直呼噁心。圖／摘自IG

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

2021-11-14 09:37
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

2021-11-17 17:37
王祖賢脂粉未施模樣太清秀。取材自小紅書

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

2021-11-13 17:41
克里斯伊凡的「美國隊長」，雖曾締造票房與口碑佳績，卻已成為過去，被新人取代。圖／摘自imdb

「美國隊長4」將和前一代很不一樣 反而更接近這位英雄

2021-11-14 12:20

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機

劉德華秀「20歲女兒」合體照 默契十足搭豪華客機