扮「鷹眼」10年了 傑瑞米自嘲像爺爺

傑瑞米雷納演出「鷹眼」至今已十年。（Getty Images）

傑瑞米雷納（Jeremy Renner）、海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)主演的漫威 影集「鷹眼」(Eagle Eye)即將在Disney+上架，傑瑞米從2011年「雷神索爾」(Thor)露面演出「鷹眼」，至今已十年，他笑說看了這麼多夥伴來來去去，現在只剩下他，還在演漫威作品，「這讓我感覺自己好老了，簡直就像個老爺爺。」笑翻全場。

傑瑞米在「鷹眼」首次帶出海莉飾演的徒弟凱特畢夏普，海莉被問拍戲期間，是否也向傑瑞米討教「射箭」祕訣？海莉秒答「沒有，我的弓箭都是特效」，但她大讚曾二度入圍奧斯卡獎的傑瑞米，私下會跟她分享表演技巧。

海莉首次加入漫威電影 宇宙，未來也有望加入「復仇者聯盟」，她開心表示「我真的很開心能成為其中一員，但因為才開始，很想知道接下來會發生什麼事。」

海莉也提到過往，曾在動畫電影「蜘蛛人 ：新宇宙」(Spider-Man: Into The Spider-Verse)為「女蜘蛛人」配音，「雖都是漫威角色，一是動畫配音，另一是真人影集，這次角色更能展現女性如何面對困境、然後克服它」。

傑瑞米先前自爆為了紀念，曾在片場偷帶「鷹眼」戲服、道具回家，向女兒炫耀他就是「鷹眼」，主持人虧傑瑞米「這次是否有多帶一些紫色戲服回家？」當時漫威影業總裁凱文費吉也在場，傑瑞米立刻裝傻，「我不知你說什麼，真的，我不知道」。