「這部爛片」讓威爾史密斯與兒子鬧翻 父子情差點破裂

威爾史密斯（左）與傑登史密斯曾為「地球過後」一起宣傳。(本報資料照片)

近期將有新片「王者理查」（King Richard）上映的威爾史密斯（Will Smith），也順便將推出個人的回憶錄「威爾」（Will），在書中提到幾次人生中轉捩點，不過其中一個相當傷心的經驗，竟是兒子傑登（Jaden Smith）在15歲時一度要求放手還他自由、不要再讓父親管控自己的一切決定，威爾形容：「他對我的指揮完全失去了信心。」造成問題的理由？就是評價、票房雙雙失利的科幻片「地球過後」。

8年多前威爾史密斯和兒子傑登一起來台宣傳「地球過後」（After Earth），這部片耗資超過1億美元，威爾在片中替兒子跨刀，傑登才是電影 裡力挽狂瀾的英雄，看得出威爾力捧兒子接班的企圖心。

傑登史密斯（左）與威爾史密斯合演的「地球過後」，無論評價或票房都慘敗。(取材自IMDb)

雖然威爾與傑登贏得影迷的喜愛，但片子成績非常不理想，正式上映後壞口碑迅速傳出，最後既不叫好也不叫座，堪稱整年度最失敗的大片之一，父子倆最終分別獲「金酸莓獎」選為最差男配角與最差男主角，還一起得到最差銀幕組合，傑登的電影事業踢到大鐵板，至今再也沒主演任何一部大成本巨片。

威爾坦承「地球過後」重挫還不是最糟的，更糟的是傑登承受一切的攻擊。他形容當時一堆媒體和觀眾惡意批評傑登，一些關於傑登的報導連他都氣到不願意在書裡再次摘錄，傑登乖乖的聽從他一切指揮，但他卻讓傑登面臨了有生以來從未碰過的公開羞辱。

當傑登對他提到希望再也不要父親管控，他感到傑登深覺被自己背叛，傑登所有對他的信賴卻證明是被錯誤指引，因此失去對父親的信任。雖然父子倆從來沒有對這件事深入討論下去，傑登之後也沒有堅持這個要求，他卻非常難過，因為明白自己讓自己的小孩受到很大傷害。