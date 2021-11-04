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陳靜「永恆族」纏綿理察麥登 默契好到像認識5000年

記者陳建嘉／綜合報導
陳靜(左)、理察麥登為主演電影「永恆族」接受專訪。（圖：迪士尼提供）
陳靜(左)、理察麥登為主演電影「永恆族」接受專訪。（圖：迪士尼提供）

陳靜、理察麥登（Richard Madden）近期宣傳漫威電影「永恆族」（Eternals），片中飾演擁有強大超能力的瑟曦、伊卡利斯。陳靜坦言自己是安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的多年粉絲，「我非常崇拜她，不只是演技，她的理念、思維也是演員的表率」。麥登則說拍片時雖然忙碌，裘莉仍為大家籌備萬聖節派對紓壓，「每個人都打扮得很蠢」。

陳靜與麥登認識超過10年，這次在「永恆族」演情侶，還有激情戲，理察開心表示：「真的很高興能與老朋友陳靜合作，我們不用花時間培養情感與默契，一直很信任對方。」他更強調兩人在「永恆族」的對戲，看起來就像是真的有5000年交情的朋友。

電影設定「永恆族」早在7000年前就來到地球，默默守護人類。被問是否願意擁有7000年的壽命，陳靜立刻給出肯定答案，「這樣應該可以做很多事，我想要到處旅行，讀很多書，真的有很多事情想做」。理察則認為7000年太長了，在有限的人生內，做完自己優先想做的事情就好。

安琪莉娜裘莉主演漫威電影「永恆族」。（圖：迪士尼提供）
安琪莉娜裘莉主演漫威電影「永恆族」。（圖：迪士尼提供）

兩人初次加入漫威電影，就被漫威精心打造的壯闊特效給打動，理察更認為這不只是一部超級英雄電影，更是一部史詩，「這個故事橫跨7000年，必須介紹10個個性完全不同的角色，他們遠比人類強大，卻又充滿人性。」陳靜大讚電影格局不僅宏觀，也能細膩刻畫每個角色的性格衝突，「總之我真的很幸運加入漫威，更值得開心的是，這次永恆族與之前的漫威電影做出區隔，絕對會讓影迷耳目一新」。

電影 漫威 裘莉

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