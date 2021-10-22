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裘莉1拖5走紅毯 一家人閃瞎「永恆族」

娛樂新聞組╱綜合報導
裘莉「一拖五」領著五名子女出席「永恆族」首映，氣勢驚人又溫馨。(美聯社)
裘莉「一拖五」領著五名子女出席「永恆族」首映，氣勢驚人又溫馨。(美聯社)

漫威新片「永恆族」(Eternals)日前在洛杉磯舉行首映，包括導演趙婷、女星安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)、韓星馬東石等人現身，算是近期相當盛大的首映現場。裘莉「一拖五」帶著子女走紅毯，網友打趣說，一家人就可以組成「永恆族」。

鏡週刊報導，裘莉在「永恆族」片中扮演女戰士聖娜，能夠利用宇宙能量製造任何武器，為此她還特別學了芭蕾舞和耍劍、長矛等武器。裘莉現身首映本就能輕易成為焦點，但除了次子派克斯（Pax）外，其餘的五名子女都隨她出席首映，原本的小蘿蔔頭如今都長大了，一字排開氣勢相當驚人。

5名子女包括20歲的養子麥鐸斯（Maddox）、16歲養女撒哈拉(Zahara)、15歲的親生女喜蘿(Shiloh)，以及13歲的龍鳳胎薇薇安(Vivienne)及諾克斯(Knox)，其中諾克斯從小眉清目秀，如今也是小正太一名。

裘莉曾透露現年15歲的喜蘿從3歲就表達想當男孩子，她也相當支持女兒的意願。不過這次露面，喜蘿卻一反自小的男生打扮，穿上一件細肩帶洋裝，看來十足的少女。

另一個亮點在16歲的非裔養女撒哈拉身上，她身上的亮片薄紗晚禮服，正是裘莉2014年參加奧斯卡頒獎穿的同一套Elie Saab戰衣。撒哈拉身材嬌小，裘莉將其修改後傳承給女兒，雖然撒哈拉穿起來還展現不出媽媽的氣場，但這件衣服穿在她身上別具意義，也有她自己的特色。

裘莉「一拖五」領著五名子女出席「永恆族」首映，氣勢驚人又溫馨。(路透)
裘莉「一拖五」領著五名子女出席「永恆族」首映，氣勢驚人又溫馨。(路透)

裘莉 導演 奧斯卡

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