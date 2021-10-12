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因為當年這件事 珍妮佛洛佩茲拒幫喬治柯隆尼造勢

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲之前在威尼斯影展已演過一次「恩愛秀」。（歐新社資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲之前在威尼斯影展已演過一次「恩愛秀」。（歐新社資料照片）

班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）復合之後，在首映典禮上大曬恩愛、玩親親與抱抱有如家常便飯，每每都能贏得外界關注，甚至搶過片中主角的鋒頭，然而班最近出席新作「溫柔酒吧」（The Tender Bar）的首映活動，珍妮佛居然一反常態，並沒有跟他一起現身，更甭提秀出親密舉動給觀眾看，這對喜歡享受外界關注眼神的珍妮佛來說，簡直詭異到不行。

不過，歐美八卦刊物並沒覺得珍妮佛缺席很不尋常，原因很簡單，「溫柔酒吧」的導演正好是她的死對頭喬治柯隆尼（George Clooney），就算男友是片中的要角之一，她也打死不願意幫喬治助陣，為他的新片增加話題，所以她最多只陪班到首映會現場，沒有換上任何炫目的禮服，也沒有留下來和班在紅毯上演「熱戀秀」，媒體等待半天想拍到她和班、喬治與妻子艾莫的大合照，一點都沒有機會。

到底珍妮佛與喬治因何老死不相往來？竟是由於多年前兩人合演「戰略高手」（Out Of Sight），戲裡激情火辣，戲外卻超不對盤、相敬如「冰」，導演史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）居然讓他們在片中的對手戲顯得化學作用十足，其實才是真正的「高手」。經過如此不愉快的共事，好萊塢都知道不能再把喬治跟珍妮佛擺在一起，已成為公開的秘密。

珍妮佛不幫喬治柯隆尼新片站台也罷，班艾佛列克與喬治柯隆尼不只有密切合作關係，交情也不錯，倘若喬治在班面前講些什麼，珍妮佛與班的關係恐怕很難不受影響，還好班的超級好朋友麥特戴蒙（Matt Damon）已經公開祝福他與珍妮佛舊情復燃，珍妮佛不用提防班身旁的每一位好哥兒們。

導演 班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲

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