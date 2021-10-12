我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

丹尼爾克雷格 最長命007 挑戰史恩票房紀錄

記者蘇詠智／綜合報導
丹尼爾克雷格不但是在位最久的龐德，也是唯一主演正宗龐德片的美國人。(路透資料照片)
丹尼爾克雷格不但是在位最久的龐德，也是唯一主演正宗龐德片的美國人。(路透資料照片)

丹尼爾克雷格（Daniel Craig）最後一回扮演詹姆斯龐德的「007生死交戰」（No Time To Die），全球各地開出票房紅盤，讓曾因新冠肺炎深受影響到奄奄一息的戲院映演業，有如打了強心針。各方矚目丹尼爾能否取代史恩康納萊（Sean Connery）成為史上最高票房龐德之餘，不免也針對歷代龐德超級比一比，得到一些有趣的紀錄。

史恩康納萊至今還是票房最佳的龐德。（取材自imdb）
史恩康納萊至今還是票房最佳的龐德。（取材自imdb）

目前為止，首代龐德史恩康納萊仍然保有最佳票房紀錄，雖然從數字上來看，丹尼爾克雷格、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）都比他好很多，然而考慮通貨膨脹與幣值換算之後，薑還是老的辣，史恩依舊是歷代龐德中的賣座冠軍，丹尼爾克雷格需要靠「007生死交戰」賣破9.2億英鎊（約12.6億美元）才有機會取而代之，難度還頗高。

羅傑摩爾的龐德，風格輕鬆幽默。（取材自imdb）
羅傑摩爾的龐德，風格輕鬆幽默。（取材自imdb）

最短命的龐德是只演了一集「女王密使」（On Her Majesty's Secret Service）的第2代喬治拉贊貝（George Lazenby），在位最久的本來是第3代羅傑摩爾（Roger Moore），從宣布到下一任提摩西達頓接班，超過14年，然而「007生死交戰」因新冠肺炎疫情，拖了一年半才正式上映，丹尼爾克雷格在位時間已經快要16年，下一任人選還沒出現，他也擠下羅傑摩爾，成了任期最久的正宗007。

眾所周知，美國男星從來沒機會當上正牌007，然而丹尼爾克雷格前年透露自己已經「變成美國人」，其實是英國承認雙重國籍，不少英國影星也都為了各種事務的便利，願意取得美國籍，丹尼爾比妻子瑞秋懷茲（Rachel Weisz）還晚取得美籍。「007生死交戰」在他有美國護照後才上映，讓他變成第一個有美國籍的龐德。

提摩西達頓是走在時代太前端的龐德。（取材自imdb）
提摩西達頓是走在時代太前端的龐德。（取材自imdb）

最生不逢辰的龐德，公認是第4代提摩西達頓（Timothy Dalton），他的外型最符合伊恩佛萊明的原著描述，也熟讀原著做足功課，偏偏觀眾已熟悉羅傑摩爾的輕鬆搞笑風格，美國觀眾尤其排斥他，但多年後的丹尼爾克雷格就是因為走回嚴肅風受到稱讚與喜愛，只能怪提摩西超前時代20年。

龐德 美國 史恩康納萊

上一則

吳京「公器私用」 讓3歲兒客串新片培養父子情

下一則

謝霆鋒拒婚王菲「沒撒謊」40歲後比較放得下

延伸閱讀

丹尼爾克雷格007告別作 上映首周北美票房登冠

丹尼爾克雷格007告別作 上映首周北美票房登冠
歷屆007龐德比一比 他才是最賣座的一位

歷屆007龐德比一比 他才是最賣座的一位
「007生死交戰」丹尼爾克雷格告別作 上映首周登冠

「007生死交戰」丹尼爾克雷格告別作 上映首周登冠
007丹尼爾克雷格 留名好萊塢星光大道

007丹尼爾克雷格 留名好萊塢星光大道

熱門新聞

周潔。 （取材自微博）

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

2021-10-03 22:54
「快樂大本營」節目奠定了湖南衛視的老大哥地位。（取材自微博）

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

2021-10-09 19:57
馬雅舒似乎做好全面復出的準備。（視頻截圖）

不甘做家庭主婦？吳奇隆前妻復出 模樣大變網友認不出

2021-10-04 02:22
哈利（左）在封面照上的地位，被嘲笑有如梅根身旁的隨從。（路透資料照片）

登雜誌封面被笑「梅根小跟班」 傳哈利王子氣炸

2021-10-05 11:48
沈月的好身材完全包不住。(取材自微博)

邱淑貞20歲愛女身材包不住 豐滿北半球呼之欲出

2021-10-08 02:24
趙麗穎近日上綜藝「中餐廳」，談到為何願意把孩子交給馮紹峰來帶。（取材自微博）

孩子為何給馮紹峰帶 趙麗穎揭原因網友心疼

2021-10-07 03:29

超人氣

更多 >
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治
南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？

南加沙漠發現人類遺骸 疑是失踪數月的韓裔女子？
缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到

缺工缺貨 供應鏈大混亂 零食、餅乾難買到