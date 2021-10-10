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美國隊長有新歡？ 戈梅茲：他很可愛不是嗎？

娛樂新聞組／綜合報導
席琳娜戈梅茲傳與美國隊長交往。（路透）
席琳娜戈梅茲傳與美國隊長交往。（路透）

漫威英雄影片演了8年「美國隊長」史蒂夫羅傑斯的克里斯伊凡（Chris Evans），2年前「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）結尾終於交棒、退休，片中有了完美的結局，戲外也正式卸下超級英雄的重擔，開始嘗試更成熟或是不同於正派好人的新角色。雖然粉絲還是最期待克里斯能夠回歸漫威影片中，他卻以行動告訴觀眾，除了演英雄，他還有更多方面的才華，未來有多種可能。

克里斯伊凡對私生活相當低調，不過，媒體踢爆40歲克里斯伊凡被直擊和小他11歲的美國樂壇小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）可能「蜜會」，粉絲發現他在上月24日突然開始追隨賽琳娜的IG。接著在本月1日，有人目擊到他們一同離開洛杉磯的攝影棚，也有他們各自離開同一間餐廳的照片。但目前還沒有任何回應或是照片能證明緋聞真假。

還有人挖出賽琳娜早在6年前就坦承過她喜歡伊凡，「我有點喜歡到克里斯伊凡，他很可愛不是嗎？他很可愛」。

克里斯伊凡展現熟練的鋼琴彈奏技巧，粉絲被征服。（取材自Instagram）
克里斯伊凡展現熟練的鋼琴彈奏技巧，粉絲被征服。（取材自Instagram）

此外，克里斯在社群網站上發布自己彈鋼琴的片段，曲目是已故樂壇巨星「王子」的經典之作「Purple Rain」，他在家中穿著合身白T，健壯的二頭肌隨著他的手臂動作展現，贏得不少粉絲稱讚；克里斯伊凡曾說過自己會彈吉他，而他的鋼琴也彈得不錯，他去年曾在IG分享他彈奏義大利鋼琴家帕特里尼（Fabrizio Paterlini）作品的限動影片，引發一陣騷動。

他在社群網站上也發布過好幾次彈奏鋼琴的短片，只是至今都沒有編導或片商好好開發他演出音樂類型影片的潛力，不知道他這幾支短片的推波助瀾下，能否真為他帶來從動作英雄轉型為文藝小生的機會？

社群網站 美國 漫威

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