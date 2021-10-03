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007反派是奧斯卡影帝 雷米馬利克：無法隨便出門

記者蘇詠智／台北—倫敦視訊專訪
雷米馬利克在「007 生死交戰」扮演造型詭異的大反派。(圖:UIP提供)
雷米馬利克在「007 生死交戰」扮演造型詭異的大反派。(圖:UIP提供)

「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）奧斯卡影帝雷米馬利克(Rami Malek)，在「007 生死交戰」(No Time to Die)扮演大反派，直呼「死對頭」丹尼爾克雷格(Daniel Craig)超親切、對他和所有演員、工作人員都很好，彼此私下完全沒有緊張關係，盛讚：「丹尼爾是我心目中最好的龐德！」

007系列影片過去不乏重量級帝后參與，能夠受邀擔任重要角色也代表自己的藝壇地位深受肯定，雷米不但開心帶著母親出席「007 生死交戰」倫敦首映會，也坦言這系列電影已是影史的一部分、可能是史上最大的片集之一，就算在他參與之後也還會繼續發揚光大，所以當然很榮幸成為其中的一分子，而且能跟丹尼爾克雷格在對方的最後一部龐德片鬥得你死我活，真是非常享受的經驗。

雷米馬利克盛裝出席「007 生死交戰」倫敦首映典禮。（美聯社）
雷米馬利克盛裝出席「007 生死交戰」倫敦首映典禮。（美聯社）

埃及裔的雷米有著獨特外型，過去在電視、電影中多半扮演性格特異的角色，直到主演「波希米亞狂想曲」、全球票房熱賣9億美元後，才迅速暴紅，且登上奧斯卡影帝寶座。

被問到在抱回小金人後生活是否有戲劇化轉變，他解釋道：「最明顯的自然是我再也不能隨便上街、輕易混在人群中了。」不過這可想而知，他也誠心接受。「007」劇組早在「波」片傳出大賣的呼聲後就安排他與導演凱瑞福永(Cary Fukunaga)面談，彼此溝通對於大反派的想法，之後他因「波」片得到奧斯卡獎，自認這對他在參與「007」的過程是一劑很好的強心針。

雷米小時候對龐德的第一印象，倒是來自於「海底城」（The Spy Who Loved Me）羅傑摩爾（Roger Moore），坦言：「小時候看他的片子讓我笑得好開心，他和史恩康納萊（Sean Connery）演法也不同，更讓人猜不出接下來的龐德會走何種路線。我很興奮觀眾能看到丹尼爾最後一次演龐德，我們這部片把他的角色做了完美的收場。」

龐德 奧斯卡獎 電影

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