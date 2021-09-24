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安珀赫德卯上洛城警局 要求交出強尼戴普家暴案調查

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德卯上洛城警方，網友認為是自毀前途。（路透資料照片）
安珀赫德卯上洛城警方，網友認為是自毀前途。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）雖已離婚但彼此之間的法律戰爭還正在熱烈上演，原本票房號召強大、形象篇正面的強尼被安珀一口咬定是「家暴男」，不只事業和形象跌谷底，連「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)和「怪獸與他們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)演出工作都不保，倒是安珀打著「家暴倖存者」招牌穩坐「水行俠」(Aquaman)系列女主角的位置。

不過安珀後來被抓到自承對強尼也動粗、撒謊的證據，在世人眼中並不再那麼理直氣壯，強尼找到反擊的好理由，雖然去年他狀告英國「太陽報」稱他家暴男涉及誹謗，開庭之後敗訴，被視為安珀的大勝利，但外界同情他的聲浪變強，且安珀被懷疑並未如之前宣稱將強尼給的賠償金全部捐給慈善基金，也被強尼的律師團隊逮到，替自己惹來官司。

雙方戰火又變得猛烈，力挺強尼的影迷分貝愈來愈高，安珀反而落居下風，近日她的律師團隊開出傳票要求當年處理她和強尼家暴案件的幾位警員把手上所有的調查資料全數公開，等於公然質疑之前洛城警方的態度，希望透過法律手段讓證據昭告天下，由世人公斷。

此舉在信賴強尼的網友眼中，有點像是她狗急跳牆，後果恐怕不一定如她所願，還可能嚴重傷害到自己。早先兩為洛城警員已經出庭作證過，表示當時到了強尼和安珀的住所，現場沒有發生火爆衝突的凌亂，顯得很乾淨，似乎打臉安珀的描述，因而安珀最新動作彷彿在宣告她並不認為洛城警員說實話，試圖要證明他們隱匿案情，不過如此一來，她要是有任何欺瞞之舉，一樣也容易被發現。

網友直呼：「安珀赫德幹這種蠢事，是在毀掉自己的前途。」也有人回覆：「那兩位來調查的洛城警員相信強尼，安珀犯了大錯。」

安珀赫德（左）和強尼戴普的法庭交鋒還在熱烈進行中。（路透資料照片）
安珀赫德（左）和強尼戴普的法庭交鋒還在熱烈進行中。（路透資料照片）

家暴 傳票 英國

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