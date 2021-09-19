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艾美獎／凱特溫絲蕾勝「后翼棄兵」強敵再奪視后

艾美獎／「王冠」女王、查理王儲「母子」奪視后帝

記者蘇詠智／綜合報導
奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼憑「王冠」拿下艾美獎最佳戲劇影集女主角。（圖：CATCHPLAY+提供）
奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼憑「王冠」拿下艾美獎最佳戲劇影集女主角。（圖：CATCHPLAY+提供）

Netflix大戲「王冠」（The Crown）經過前三季在艾美獎多項提名卻少有獲獎後，今年入圍的第四季氣勢大旺，在重要獎項頒獎典禮上目前為止所有提名項目全都獲獎，百發百中，剩下最佳戲劇影集獎尚未頒發，預期也不會落空，將成為今年艾美獎含金量最高的最大贏家。

才剛頒發的最佳戲劇影集視帝與視后大獎，飾演英國查爾斯王子的喬許歐康納（Josh O'Conner）一如預期獲獎，但原本被看好、扮演黛安娜的艾瑪柯林（Emma Corrin），卻不敵劇中的婆婆「伊莉莎白二世女王」奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman），而和視后榮銜，薑還是老的辣，奧莉薇亞不僅是奧斯卡影后，也成了艾美獎視后，是近年來每出手就很容易抱走獎座的高手。有趣的是，第四季裡也有前兩季中扮演青年女王的克萊兒佛伊（Claire Foy）客串，讓她也拿下最佳戲劇類影集客串演出獎，顯然「王冠」中的女王就是得獎的保證。

英國小生喬許歐康納憑「王冠」獲得艾美獎最佳戲劇影集男主角。（圖：CATCHPLA...
英國小生喬許歐康納憑「王冠」獲得艾美獎最佳戲劇影集男主角。（圖：CATCHPLAY+提供）

奧莉薇亞透露自己的父親在新冠肺炎疫情期間過世，表示他若能見證此刻，會感到非常驕傲，感謝一路上支持過她的所有人。她在戲裡的「兒子」喬許歐康納，憑查理王儲一角連奪金球、艾美雙視帝，藝壇行情正在暴漲，被看好成為當紅話題小生，他謝過自己的長輩與女友，同時感謝劇中的其他合作夥伴包括艾瑪柯林與奧莉薇亞柯爾曼，將獲獎榮耀和戲裡戲外的兩組家人一起分享。

艾美獎 提名 疫情

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