「尚氣」劉思慕人紅是非多 過往談「戀童癖」留言惹議

劉思慕人紅是非也變多，在推特發文反擊酸民。（取材自IG）

漫威大片「尚氣 與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）可望在美蟬聯第三周票房冠軍，連曾經備受觀眾歡迎的巨星克林伊斯威特（Clint Eastwood）最新西部片「Cry Macho」新上檔的賣座數字都遠遠不及，且最快就要在下周末之前打敗同屬漫威出品的「黑寡婦」（Black Widow），成為2021年美國票房第一名。原本不被看好的男主角劉思慕 （Simu Liu），行情自然跟著水漲船高，也終於體會到「人紅是非多」。

「尚氣與十環傳奇」即將蟬聯三周美國票房冠軍，再推出新款海報。（取材自IG）

近日有網友挖出他幾年前在reddit討論區裡的一段留言，雖然沒有直接署名是他，但文章一開頭就自稱是「一位加拿大 演員」，他剛好就在加拿大長大、出道，身分昭然若揭。文章作者表示近來扮演戀童癖的角色，為此做了很多功課，到最後對他們多了一些同情，還拿同性戀者來比擬，認為都有基因上的原因，引發熱議。

tw / homophobia, pedophilia



taken straight from simu liu’s reddit, here’s his comparison between pedophilia and homosexuality in 2015 😐 pic.twitter.com/gn52hd7kfS — kaz (derogatory) ☽☾ (@lqvekanej) September 17, 2021

劉思慕一直以來都表示自己想傳達正能量，不要太多口水，眼看昔日發文再招議論，他在推特上發文道：「有時候推特就是一個誹謗人、造謠的地方，能夠把一些酸民或一些不懷好意、只想潑你髒水的演員們排除掉，感覺真的很好。」

在「尚氣與十環傳奇」中扮演他母親而再度走紅的陳法拉（Fala Chen），繼續於社群網站上為片子「催票」，除了上傳「尚氣與十環傳奇」最新款海報，也附上購票網的連結，喊話粉絲繼續支持這部片。