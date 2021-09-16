不忍911嫌犯無辜被囚14年 班尼狄克籲停止無審判拘捕

班尼狄克在「失控的審判」中飾演軍事檢察官。（圖：Catchplay提供）

改編自真實事件的「失控的審判」（The Mauritanian），描述一位911 事件嫌疑犯，未經審判即遭美軍拘捕，並送至古巴的美軍關塔那摩監獄 囚禁，刑求審問超過14年。

在片中飾演軍事檢察官的「奇異博士」班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）日前出席多倫多國際影展TIFF時，再度為這件未經審判的911疑犯被無辜羈押刑求拘禁長達14年的事件而發聲，他說：「我們必須要向世界證明，我們不會做出如同恐怖分子對我們所施的暴行，我們可以做得更好。」並且再度呼籲美國 政府應盡快關閉這座受盡爭議的關塔那摩監獄。

因演出電影「失控的審判」中的軍事檢察官，極力找出未經審判即遭囚禁的嫌疑犯犯罪證據，來證明他是應該或不該被羈押，而特別對這個真實事件深入研究，班尼狄克康柏拜區特別選在美國曾遭逢的911恐怖攻擊20周年，對美國政府喊話， 他說：「我明白那座監獄存在的目的是為了避免再次陷入的恐怖攻擊，但太讓人恐懼了，就像電影中的這位真實人物，被拘禁刑求14年後才確定他並非恐怖攻擊的犯罪者，政府根本抓錯人了。」

這名真實人物名叫穆罕默德，他在家中被美國軍方拘捕，原本他以為只是協助當局對恐怖分子的調查，但沒想到卻從此一去不回。美國政府懷疑他涉及911恐怖攻擊事件，從2002年起即把他關押在美國於古巴關塔那摩灣設置的一座監獄長達14年，期間遭受各種刑求折磨，但自始至終，他都未以任何罪名被美國法院起訴。

班尼狄克康柏拜區利用出席多倫多國際影展的機會，對美國政府喊話：「如果我們試圖為恐怖主義而帶來的恐懼伸張正義，我們就得向世界展示，我們比那些到處散播恐懼的人更好。」