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「尚氣」導演證實有另外一個結局 與梁朝偉有關

記者陳建嘉／即時報導
梁朝偉在「尚氣與十環傳奇」飾演「文武」。(取材自推特)
梁朝偉在「尚氣與十環傳奇」飾演「文武」。(取材自推特)

漫威電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)票房熱賣，片中飾演反派「文武」的梁朝偉功不可沒，不過在電影片尾已安排他壯烈犧牲，是否曾有轉圜餘地？導演德斯汀克雷頓(Destin Cretton)則證實，曾有另外一個結局，最後是讓梁朝偉活下來。

德斯汀接受「ET Online」專訪時證實此事，「確實有那個版本，但有些東西行得通，有些東西行不通，我們一直在尋找對角色來說，最真實的故事版本，我是指這些角色在充滿著歌劇的架構上運作，你仍然可以嘗試一些事情，感覺就像是自己私心作弊，這個版本就是其中之一」，德斯汀證實由於自己太愛梁朝偉，所以確實安排了另一個結局讓「文武」活下來，但最終仍應該適合整體故事調性，選擇了現有的結局，不過德斯汀語帶保留說：「但是你們知道，在漫威電影宇宙，任何事情都可能發生。」

梁朝偉先前也為能加入漫威電影宇宙感到好奇，曾表態他最愛的角色是鋼鐵人、死侍，讓外界惋惜的是，迄今梁朝偉還是無法與除了「尚氣」以外的英雄有連結。

梁朝偉 電影 漫威

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