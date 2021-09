「尚氣」導演證實有另外一個結局 與梁朝偉有關

梁朝偉在「尚氣與十環傳奇」飾演「文武」。(取材自推特)

漫威電影 「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)票房熱賣,片中飾演反派「文武」的梁朝偉 功不可沒,不過在電影片尾已安排他壯烈犧牲,是否曾有轉圜餘地?導演德斯汀克雷頓(Destin Cretton)則證實,曾有另外一個結局,最後是讓梁朝偉活下來。

德斯汀接受「ET Online」專訪時證實此事,「確實有那個版本,但有些東西行得通,有些東西行不通,我們一直在尋找對角色來說,最真實的故事版本,我是指這些角色在充滿著歌劇的架構上運作,你仍然可以嘗試一些事情,感覺就像是自己私心作弊,這個版本就是其中之一」,德斯汀證實由於自己太愛梁朝偉,所以確實安排了另一個結局讓「文武」活下來,但最終仍應該適合整體故事調性,選擇了現有的結局,不過德斯汀語帶保留說:「但是你們知道,在漫威電影宇宙,任何事情都可能發生。」

梁朝偉先前也為能加入漫威電影宇宙感到好奇,曾表態他最愛的角色是鋼鐵人、死侍,讓外界惋惜的是,迄今梁朝偉還是無法與除了「尚氣」以外的英雄有連結。