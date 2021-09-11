丹尼爾克雷格扮007曾被嫌 靠胸肌收服全球女影迷

丹尼爾克雷格因為這一幕，開始贏得多數觀眾的認同。（取材自IMDb）

受到新冠肺炎疫情、檔期數度調動的「007生死交戰」（No Time to Die），是丹尼爾克雷格（Daniel Craig）的最後一部龐德 電影，拍攝完最後一場戲之後，他和工作 人員擁抱、道別，心中充滿無限感觸。超過15年身為全球最知名情報員的生涯，從各方看衰、揚言抵制開始，到票房開出大紅盤後觀眾依依不捨畫下句點，曲折過程不輸片中情節。

Apple TV近日推出「成為詹姆士．龐德」（Being James Bond）紀錄片，為「007生死交戰」月底上片強力造勢。回顧丹尼爾克雷格當初被選中成為第6任龐德，因為並非多數觀眾預測人選，又有不符原著描述的金髮，被嫌棄到不行，連他自己都注意到近7成1的英國民眾不喜歡他接演龐德。

真正的轉捩點在片子於巴哈馬拍外景，狗仔攝影為了守株待兔，拍攝前一晚就在沙灘上挖個坑躲進去，等待隔天正式起動，剛巧捕捉到他穿著泳褲走出海面、展露健壯肌肉的那一幕，全球不少女性自此敞開心胸、接受他成為新龐德。「皇家 夜總會」（Casino Royale）叫好叫座，為他的龐德生涯打響第一砲。

之後的「007量子危機」（Quantum Of Solace）開拍前碰上編劇大罷工，完整劇本還沒出爐就只能先趕拍，製片也承認片子成績不理想。而「007：空降危機」（Skyfall）不僅各方叫好，又成為史上第一部全球賣破10億美元的龐德片，丹尼爾聲勢更達巔峰。下一集「007：惡魔四伏」（Spectre），丹尼爾一度講出「再演007寧可割腕」的重話，原來他那時腳已受傷，咬牙忍痛在都走不太動的情況下演完，自然身心俱疲。

據悉，丹尼爾拍的最後的一個鏡頭，是特地挑選過的，讓他一路跑到鏡頭外就此消失。鏡周刊報導，原本晚上拍攝的戲分，不需要到現場的工作人員往往都不會出現，但這天大家都來見證最後一次演出007的丹尼爾克雷格，還掉下淚。芭芭拉說：「真的都在哭，哭出來了。」丹尼爾說：「能夠起床跟每一位工作，是我這輩子最大的榮幸。」