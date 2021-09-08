布蘭妮13年監管人生落幕？父請求法院「完全終止」

美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮長達13年的監管人生出現重大轉折，她的父親傑米已請求法院終止監管。（路透資料照片）

美國 流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）長達13年的監管人生7日出現重大轉折，她的父親傑米（Jamie Spears）已請求法院終止監管。

路透報導，布蘭妮今年6月向法官表示，這場2008年展開的監管安排是既虐待又羞辱人的。這位唱紅Baby One More Time一曲的歌手曾遞交法律文件，要求將父親移出監管行列，不得再管控她6000萬美元的資產。

布蘭妮父親傑米在8月呈交法院的文件中表示願意退出監管。而根據國家廣播公司新聞網（NBC News）與美國有線電視新聞網（CNN）等美國媒體報導，傑米在今天的最新文件中，更進一步籲請法院完全終止監管。

多家媒體引述傑米在新文件的說法指出，他表示，「法院如今應該認真考慮是否仍需實施監管」，說這是布蘭妮應得的，還說女兒的情況已經「有所改變」，且改變幅度之大，當初進入監管的理由或許已不復存在。

傑米的代表並未立即回應置評請求。

39歲的布蘭妮目前仍由專業人士蒙哥馬利（Jodi Montgomery）看管，她的醫療和私人事務都由蒙哥馬利處理。

洛杉磯 高等法院法官潘尼（Brenda Penny）預計本月29日再度開庭審理此案。

布蘭妮2008年精神崩潰，在公共場合做出一連串脫序行為，自此展開監管人生。布蘭妮的精神健康狀態從未對外公布。

2009年底她重回表演舞台，錄製多張唱片，世界巡迴演出也是場場銷售一空，直到2018年底做出最後一場演出。而她的粉絲在網路上發起「解放布蘭妮」（FreeBritney）運動之後，這段監管關係才日益獲得外界關注。