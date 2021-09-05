暮光女演活黛妃 奧斯卡影后大熱門

克莉絲汀史都華已被視為有機會角逐明年奧斯卡影后的人選。（歐新社資料照片）

10年的光陰，真的可以把一位被「金酸莓獎」修理的偶像，磨練成在奧斯卡 頒獎典禮上發光的影后？在外界一片不看好中接下「史賓賽」（直譯，Spencer）中黛安娜一角的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），於影片威尼斯影展 首映後，直接登上各大媒體的「2022奧斯卡影后熱門人選」名單，表現脫胎換骨，贏得極佳好評。

克莉絲汀史都華小時候就出道當童星，曾經跟多位前輩天后合作，也曾演出「阿拉斯加之死」（Into the Wild），照理說潛力在少年時已綻放，不至於因演技遭到奚落。但全球熱賣的「暮光之城」（Twilight）系列雖讓她成為最受少男少女喜愛的偶像之一，卻也引來無數酸民的修理，「金酸莓」幾乎集集提名她最差女主角，還真的頒了座獎給她。

揮別「暮光之城」系列後，克莉絲汀以「星光雲寂」（Clouds of Sils Maria）得到法國電影最高榮譽凱撒獎的最佳女配角獎，成了至今唯一在競賽項目得獎的美國 演員。

而根據影評人的看法「史賓賽」從短短的一段時間去切入名女人的感情和困境，很仰賴女主角的演技，克莉絲汀則被讚不只是模仿黛妃的舉止神態維妙維肖，甚至把她內心的掙扎都演出來，十分突出，讓她強勢進入明年的小金人爭奪戰。

雖然演技評價曾經很不理想，克莉絲汀在時尚圈大受青睞，也是影展活動常客，自然成為本屆威尼斯影展最閃耀的星光焦點之一，不同於以往她的穿著造型比表演更受關注，這一次她以「史賓賽」的演出得到各方喝采。