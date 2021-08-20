好萊塢片酬榜洗牌 007丹尼爾改當神探 撈1億笑傲群星

丹尼爾克雷格（右）是好萊塢片酬最高男星。(圖：車庫提供)

歐美巨星片酬重新洗牌，權威美媒綜藝報日前曝光好萊塢明星的最新片酬榜，「007」丹尼爾克雷格(Daniel Craig)以兩部「鋒迴路轉」(Knives Out)續集，海撈1億美元拿下全球最高片酬冠軍，傲視群星。

Netflix 今年以高價4.5億美元買下「鋒迴路轉」兩部續集版權，該片全球熱賣，獲得3億美元的亮眼票房，丹尼爾克雷格演神探，表現功不可沒，用1億美元利誘他回歸，果然讓他順利點頭。丹尼爾拍攝「007」系列多年，今年年底將上演的「007生死交戰」(No Time to Die)之後，他正式向該角告別，但他身價依舊未減，即便沒演007，仍是全球公認的超級巨星。

片酬亞軍則由巨石強森(Dwayne Johnson)拿下，他主演全新動作片「Red One」，可獲得5000萬美元高片酬。季軍是威爾史密斯(Will Smith)，新片「王者理查」(King Richard)雖是成本較低的傳記劇情片，但發行該片的華納兄弟影業仍支付威爾4000萬美元片酬。

李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)與珍妮佛勞倫斯(Jennifer Lawrence)合演Netflix新片「Don't Look Up」，兩人皆拿高片酬，李奧納多可拿3000萬美元，珍妮佛則可獲得2500萬美元，她同時也是最高片酬女星，光是兩位大明星的片酬，就占去成本一大半。

湯姆克魯斯 (Tom Cruise)多年來始終名列前茅，但這次主演「捍衛戰士2：獨行俠」(Top Gun: Maverick)僅1300萬美元。不過綜藝報透露，湯姆克魯斯身為電影 製片，屆時還會提領票房分紅，後續收益一定可觀，遠超過帳面上數字。