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「美國隊長4」 安東尼麥奇接棒

記者陳建嘉／綜合報導
安東尼麥奇在影集「獵鷹與酷寒戰士」接下「美國隊長」的盾牌。（取材自推特）
安東尼麥奇在影集「獵鷹與酷寒戰士」接下「美國隊長」的盾牌。（取材自推特）

在年度夯劇「獵鷹與酷寒戰士」（The Falcon and the Winter Soldier）中，安東尼麥奇（Anthony Mackie）終於決定不逃避自身使命，接下「美國隊長」的盾牌打擊邪惡組織，成為新一代的「美國隊長」，當時便有傳聞指出漫威影業將會開拍「美國隊長4」（Captain America 4），並由安東尼主演，如今媒體報導安東尼已經正式簽約，即將會演出該片。

根據「Deadline」報導，「獵鷹與酷寒戰士」編劇Malcolm Spellman將為「美國隊長4」編寫劇本，並與Dalan Musson搭檔，而安東尼麥奇也已經簽約，這代表「美國隊長4」的進度已跨越一大步，而這也是安東尼第8度出現漫威電影，報導中雖未指出塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）演出的「酷寒戰士」巴奇巴恩斯（Bucky Barnes）有沒有可能加入，但外界普遍認為機率極大，另外克里斯伊凡（Chris Evans）飾演的前任「美國隊長」是否有可能客串，也是外界注目的焦點。

雖然「美國隊長4」的細節、開拍日期還未公布，但已有粉絲猜測新一代「美國隊長」可能跟誰戰鬥，並指出曾短暫暫代「美國隊長」的約翰沃克（John Walker）已被神祕的瓦倫蒂娜（Valentina）招募，在電影裡可能會有新的反派組織登場，屆時會起更大的衝突。

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