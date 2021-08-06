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吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

「小甜甜」布蘭妮39歲才擁有自己的iPad 忍不住報喜

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮被父親監管達13年，連買東西都沒有自由。（路透資料照片）
布蘭妮被父親監管達13年，連買東西都沒有自由。（路透資料照片）

對於一般人而言，擁有屬於自己的iPad稀鬆平常，但遭到父親監管人生13年、連護髮素與咖啡都會被沒收的「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），卻是渴盼多時還無法得到的自由，她終於在39歲的現在，擁有屬於自己的第一個iPad，忍不住馬上拍了新影片，向粉絲傾吐心中的喜悅，高興到稱這是「開創性的一天」，感覺生命都不一樣了。

布蘭妮近期再度成為外界關注的焦點，因為關於她的紀錄片首播後，各方意識到當年大家如何有意無意的奚落、訕笑她，逐步將她推到人生的谷底，她從2008年開始被父親詹姆斯監管，失去自主的權力，連想再生個小孩都不被允許，強迫裝上子宮避孕器，遭遇令人同情，外界疾呼讓布蘭妮拿回自己的人生，對於她給予熱情支持，她也都看在眼哩，近日愈來愈頻繁在社群網站上活動。

她的3個兒子早就都有iPad，唯獨她以前只有自己的手機，還沒有iPad，她想了很久總算如願以償，興奮到完全掩蓋不住。這麼平凡的快樂，她卻也要到39歲才能擁有，儘管曾有過風光的事業，生活上面對的挫折卻比普通人都多。

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