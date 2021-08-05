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萊恩雷諾斯喜劇升級 被讚地球最好笑男人

記者陳建嘉／綜合報導
萊恩雷諾斯(右)帶著愛妻布蕾克萊芙莉出席「脫稿玩家」首映會，在紅毯上大曬恩愛。（路透）
萊恩雷諾斯(右)帶著愛妻布蕾克萊芙莉出席「脫稿玩家」首映會，在紅毯上大曬恩愛。（路透）

「死侍」（Deadpool）萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）主演動作喜劇「脫稿玩家」（Free Guy）日昨舉辦紐約首映會，萊恩帶著愛妻布蕾克萊芙莉（BlakeLively）一同出席，大秀恩愛，稍後他也出席線上記者會，提到在片中無論遇到爆炸、被揍都面不改色，立刻搞笑回應，說自己的三個女兒有火焰發射器當玩具，「所以即使大樓失火，我還是一樣專注」。

萊恩雷諾斯在「脫稿玩家」扮演一名平凡的銀行職員蓋伊，有一天突然發現自己其實是暴力電玩世界的小配角，他想要突破現狀，卻意外掌握拯救世界的關鍵。萊恩與女主角茱蒂康默（Jodie Comer）合作愉快，他誇讚看茱蒂排練時，簡直就像是在看梅莉史翠普（Meryl Streep）第一次演戲，茱蒂也回讚萊恩是「這個地球上最好笑的男人」，再加上他們兩人對戲最多，害得茱蒂每次都得忍笑。

萊恩與導演薛恩李維（Shawn Levy）很早以前讀過劇本，就對這故事大感興趣，「我們在我家客廳聊了很久，構築這個遊戲世界，每個細節都要好好掌握」，他提到自己的角色本來是「心智年齡僅四歲的成年人」，突然發現自己是處在一個遊戲世界，對這世界也有了全新的認知，「與『死侍』比較起來，蓋伊顯得特別單純、無害」。

導演薛恩李維則大讚片中飾演遊戲公司老闆的塔伊加維提迪（Taika Waititi）非常幽默，常常有出乎意料的臨場反應，逗樂全場，「光是塔伊加的即興演出，我都能再度剪出一支短片，他每分每秒都有很傳奇性的演出」。

萊恩雷諾斯在「脫稿玩家」飾演住在遊戲世界的平凡銀行員蓋伊，每天固定看到一堆暴力電...
萊恩雷諾斯在「脫稿玩家」飾演住在遊戲世界的平凡銀行員蓋伊，每天固定看到一堆暴力電玩場景。（圖：迪士尼提供）

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