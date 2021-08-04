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休傑克曼露鼻貼片 皮膚癌疑6度復發

記者蘇詠智╱綜合報導
休傑克曼拍短片提醒觀眾，防曬非常重要，也露出鼻子上的貼片，表示要赴醫院檢查。(取材自Instagram)
休傑克曼拍短片提醒觀眾，防曬非常重要，也露出鼻子上的貼片，表示要赴醫院檢查。(取材自Instagram)

電影裡的超級英雄，下了戲也只是凡人，一樣會受傷、生病，而無法刀槍不入。

在「X戰警」(X-Men)系列扮演金鋼狼而大受歡迎的澳洲男星休傑克曼(Hugh Jackman)，這陣子都待在紐約忙著為百老匯新戲排練，他在社群網站上發布短片，只見他原本戴著口罩，邊說邊把口罩拉下來，露出鼻子上的大片貼布，原來他之前曾經五度治療皮膚癌，近來又出現可疑的病徵，特地為此就醫，他對自己的身體狀況保持信心，認為應該不會有太大的問題，除了要影迷別為他太擔心，更呼籲大家千萬不要忘了防曬。

相較於本地民眾慣常偏好白嫩的皮膚，歐美人士多半認為曬得愈黝黑才愈健康、好看，休傑克曼的家鄉澳洲，人們都熱中於戶外活動，更是時常受到陽光照射的洗禮，同時很多人也跟他一樣，不是太注重防曬，完全沒有意識到「皮膚癌」的風險。

休傑克曼坦言第一次聽到「癌」這個字，就像大多數人們一樣會驚嚇，然而身為澳洲男兒，大家都不防曬，他也從來沒注意，自然成了「皮膚癌」找上門的優先候選人。

他曾在2013-15年五度治療皮膚癌，鼻子上常常有貼布，2015年之後就未再復發，直到近日才又需要去看醫師、做活體組織檢查。他保證有任何狀況都會趕緊告知粉絲，希望外界重視防曬的重要。

休傑克曼因扮演金鋼狼受到觀眾歡迎。(取材自IMDb)
休傑克曼因扮演金鋼狼受到觀眾歡迎。(取材自IMDb)

澳洲 口罩 社群網站

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