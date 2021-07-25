「泰德拉索」拍第二季 傑森自曝最愛這一段

傑森蘇戴西斯以「泰德拉索：錯棚教練趣事多」拿下金球獎電視類喜劇影帝，聲勢再度翻漲。（圖：APPLE TV+提供）

45歲美國 藝人傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）去年推出喜劇影集「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso）大獲好評，近期打鐵趁熱推出第二季，他說自己像劇中的泰德一樣笨拙，更自嘲原本有顆「無知的美國腦袋」，透過這部劇才大開眼界。

傑森在「泰德拉索」演出總是少根筋的美國教練，遠渡重洋來到英國，帶領一支戰績極差的足球 球隊過關斬將，過程笑料百出。他自曝初次看足球比賽的經驗，「我看過一次荷蘭隊的比賽，現場好熱情，觀眾就像一家人」。

該劇以輕鬆詼諧的方式，呈現球隊教練與球員之間的搞笑互動，被問到他自己最愛的橋段，傑森立刻大笑，提及他的角色很喜歡與人擊掌喊「High Five」，若沒人理他，會與牆壁擊掌，聊以自娛，「這段戲呈現泰德的樂天性格，觀眾真的很難不愛他」。

「泰德拉索」為傑森拿下金球獎、演員工會獎視帝肯定，他受訪時格外感謝這部戲劇，為他的演藝生涯加分，「去年因為疫情 ，大家都很不好過，希望這部劇能帶給大家歡笑」，其實第一季開拍時，疫情還未爆發，拍攝順利，原本以為第二季開拍時已好轉，沒想到遇到英國疫情平息後再度爆發，「我們一開始遇到封城，哪裡也不能去，就在各自的房間裡對台詞，其實也很好玩」。

他去年與交往九年、曾論及婚嫁的女友奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde）分手，他雖絕口不提私生活，但透露曾度過一段艱難的時光，幸虧已走出陰影，今年初獲得金球視帝時，也大方感謝前女友，奧莉薇亞當時也在推特發文祝賀，證明2人迄今仍是好友。