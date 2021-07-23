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「我真的笑翻了」 巨石強森心結未解 再開酸馮迪索

記者陳建嘉╱綜合報導
巨石強森(右)與馮迪索的恩怨似乎還未了結。（圖：UIP提供）
巨石強森(右)與馮迪索的恩怨似乎還未了結。（圖：UIP提供）

巨石強森（Dwayne Johnson）、馮迪索（Vin Diesel）合作「玩命關頭8」（The Fate of the Furious）時鬧出不合，巨石強森還公開嗆聲「劇組裡面有一個膽小鬼」，引發爭議。馮迪索日前提到，其實是因為求好心切，拍片時給了巨石強森很多「嚴厲的愛」，近期巨石受訪，聞及此事，立刻酸回「我真的笑翻了」。

巨石強森最近與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）宣傳奇幻新片「叢林奇航」（Jungle Cruise），被問到先前馮迪索的發言，他對這些內容不置可否，「我話就說到這，我只祝他們的『玩命關頭9』（ Fast and Furious 9）順利，希望他們的『玩命關頭10』、『玩命關頭11』，以及我不會參與的『玩命關頭』電影都很順利。」言下之意，似乎表明再也不會回歸該系列。

巨石強森、馮迪索同是影壇天王，卻在2017年合作「玩命8」時鬧不合，更傳出兩人在片場談判，隨後不歡而散，不過兩人似乎已在2019年和解，巨石強森當時還發文推崇馮迪索是好兄弟，不過馮迪索近期為「玩命關頭9」宣傳時，提到有給巨石強森一些嚴厲的愛，是為了激發他有更好的表演，沒想到似乎又引來巨石強森的不悅。

相比之下，巨石強森最近與艾蜜莉布朗特合作，顯得非常愉快，艾蜜莉為了演出片中多場動作戲，還跑去巨石強森私人健身房「鋼鐵天堂」，接受大量特訓，她笑說：「我特別問強森，我跟我丈夫能否使用他的健身房？他說『絕對可以』。大家很驚訝，因為從來沒有人能被允許進入『鋼鐵天堂』，而且強森還給我很多指導，真的是特殊待遇。」

巨石強森新片「叢林奇航」與動作片名導豪梅寇勒特瑟拉合作。（圖：迪士尼提供）
巨石強森新片「叢林奇航」與動作片名導豪梅寇勒特瑟拉合作。（圖：迪士尼提供）

巨石強森 健身 電影

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