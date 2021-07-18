法國電影「鈦」奪金棕櫚 繼珍康萍後第2位獲獎女導演

法國女導演茱莉亞迪古何諾是歷來勇奪金棕櫚獎的第二位女性。（路透）

法國女導演 茱莉亞迪古何諾（Julia Ducournau）執導的有關一名連環殺手的異想天開電影 「鈦」（Titane），17日在第74屆坎城影展 奪得最佳影片金棕櫚獎。評審團主席美國導演史派克李（Spike Lee）在頒獎典禮上說漏了嘴，提前揭露最大獎項得主。

中央社報導，37歲的茱莉亞迪古何諾成為坎城影展74年歷史以來，奪得最高榮譽金棕櫚獎的第二位女性，影評人對這部暴力電影的評價兩極，部分影評讚揚其原創性，其他人則對其瘋狂雜亂手法很反感。

先前的金棕櫚獎唯一女性得主是紐西蘭編劇、製片及導演珍康萍（Jane Campion），她執導的「鋼琴師和她的情人」（The Piano）於第46屆坎城影展（1993年）共同獲此殊榮（當年另一得獎者是陳凱歌執導的「霸王別姬」）。

本屆坎城影展評審團大獎由兩部作品共享，分別為伊朗導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）執導的「我不是英雄」（A Hero），以及芬蘭導演尤侯郭斯曼寧（Juho Kuosmanen）執導的六號房間（Compartment No. 6）。

執導音樂片「安妮特」（Annette）的法國導演李歐卡霍（Leos Carax）獲最佳導演獎。

挪威女星蕾娜特瑞因斯夫獲最佳女演員獎。（路透）

挪威女星蕾娜特瑞因斯夫（Renate Reinsve）主演挪威導演尤沃金提爾（Joachim Trier）執導作品「世界上最糟糕的人」（The Worst Person In The World），獲最佳女演員獎。

美國男星卡賴伯蘭里瓊斯（Caleb Landry Jones）主演澳洲導演賈斯丁柯賽爾（Justin Kurzel）執導電影「內特拉姆」（Nitram），奪最佳男演員獎。

最佳劇本由濱口龍介（Hamaguchi Ryusuke）和大江崇允（Takamusa Oe）獲得，得獎作品是日本導演濱口龍介執導的「在車上」（Drive My Car）。

評審團獎由以色列導演那達夫拉匹（Nadav Lapid）執導的「阿赫德的膝蓋」（Ahed's Knee）以及泰國導演阿比查邦韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）執導作品「記憶」（Memoria）共同獲得。