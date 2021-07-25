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《洛基》雙姝 脫下戰袍更吸睛

娛樂新聞組
《洛基》海報。（取材自IMDb）
《洛基》海報。（取材自IMDb）

今夏開播的Disney+影集《洛基》（LOKI）大家都看了嗎？節奏鮮明、不拖泥帶水的劇情讓不少漫威（Marvel ）迷看得欲罷不能，每次結尾都停在全集爆點上，讓觀眾等得心癢癢。

好萊塢男星湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）自2011年出演《雷神索爾》（Thor）正式加入漫威宇宙之後，就一直是全球粉絲喜愛的反派之一。在2019年《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）之後，湯姆希德斯頓時隔兩年再度演出「洛基」一角，與其他衍伸出來的要角《汪達與幻視》（WandaVision）、《獵鷹與酷寒戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）一樣，他在長度六集的影集中擔任主角，講述更多不同時間線的故事。

《洛基》影集故事講述洛基初次槓上「復仇者聯盟」的大戰中，碰上「終局之戰」而短暫時空穿越回來復仇者們，意外讓他逃離當時的時間線而與TVA（時間管理局）纏鬥的故事。劇組還找來歐文威爾森（Owen Wilson）加盟演出莫比烏斯（Mobius）一角，兩人在劇中不斷鬥嘴，而洛基也耍得TVA的人團團轉。

劇中，洛基受特工莫比烏斯之託，兩人合作為抓查出另外一個狡詐的「時間犯」。他們帶隊來到2050年捉拿時間犯，洛基在與之纏鬥後才驚覺其真面目是宛如女版的自己，而洛基後來靠她成功逃離TVA。

漫威宇宙出櫃第一人

隨著劇情發展，揭曉這位女版洛基名為「希薇」（Sylvie），她與洛基合作逃出一個即將毀滅的行星，在過程中也漸漸打開心房。不過當希薇問洛基是否有正在交往的公主或王子，洛基回答：「兩者都有」間接成為漫威宇宙影史出櫃第一人。另外，在漫畫世界觀中，洛基一直是「雌雄同體」，他有著流動的性別。這點《洛基》編劇在接受採訪時也證實這件事，並坦言公開洛基是雙性戀對他而言是非常重要的目標。

劇中，洛基被迫困在阿斯嘉的一段過往回憶迴圈中，而登場的人就是在《雷神索爾》系列出現的女戰神希芙（Sif）。飾演希芙的潔米亞歷山大（Jaimie Alexander）在個人IG上傳了幕後花絮，對於她的回歸許多粉絲都感到非常激動，她在《雷神索爾》第一、二集後便再無出場，接著除了在《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）有短暫客串過，後來便不見她身影。這次除了客串《洛基》之外，她接著還將在《雷神索爾4》正式演出。

演出《洛基》、《雷神索爾》的潔米亞歷山大身材堪比名模。（Getty Images...
演出《洛基》、《雷神索爾》的潔米亞歷山大身材堪比名模。（Getty Images）

潔米亞歷山大在美劇《盲點》中飾演神祕刺青女子，玲瓏曲線一覽無遺。（取材自IMDb...
潔米亞歷山大在美劇《盲點》中飾演神祕刺青女子，玲瓏曲線一覽無遺。（取材自IMDb）

潔米亞歷山大今年37歲，她20歲時就踏入戲劇圈，初次加入漫威宇宙時27歲。除了比較廣為人知的女戰神角色之外，也在美劇《盲點》（Blindspot）中飾演神祕刺青女子，同時也是劇中主角們破案的關鍵。潔米亞歷山大時常在個人Instagram上分享許多私服或是時裝的美照，擁有175公分身高的她，身材也不輸給時尚名模。

而飾演「希薇」的蘇菲雅迪馬蒂諾（Sophia Di Martino）今年37歲，過去她一直在電視圈中活躍，跟湯姆希德斯頓一樣同樣來自英國，並在畢業後隨即進入劇組拍攝電視劇。蘇菲雅迪馬蒂諾有著跟湯姆希德斯頓相似的瞳孔顏色，加上劇中一身戲服造型，讓不少人在她出場時直呼簡直是洛基的雙胞胎妹妹。

雖然蘇菲雅迪馬蒂諾在劇中以短髮模樣出演，不過早前她留著長髮的照片也在社群上曝光，留著平瀏海的她看起來非常減齡，與在影集中強悍的樣子相差甚遠。

在《洛基》飾演「希薇」的蘇菲雅迪馬蒂諾過去留著平瀏海的模樣非常清新。（取材自In...
在《洛基》飾演「希薇」的蘇菲雅迪馬蒂諾過去留著平瀏海的模樣非常清新。（取材自Instagram）

湯姆希德斯頓（左）與蘇菲雅迪馬蒂諾（右）今年6月一起出席活動為《洛基》影集宣傳。...
湯姆希德斯頓（左）與蘇菲雅迪馬蒂諾（右）今年6月一起出席活動為《洛基》影集宣傳。（Getty Images）

（取材自udnSTYLE）

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