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茱蒂佛斯特偕妻走紅毯 領坎城影展終身成就獎

記者黃保慧／綜合報導
茱蒂佛斯特(右)和妻子亞莉珊卓海德森一起走紅毯。（歐新社）
茱蒂佛斯特(右)和妻子亞莉珊卓海德森一起走紅毯。（歐新社）

第74屆坎城影展7日凌晨盛大開幕，眾星雲集，像是宣告去年因疫情停辦的影展重磅回歸，評審團主席史派克李（Spike Lee）率韓星宋康昊、美國女星瑪姬吉倫荷（Maggie Gyllenhaal）等8位評審團成員亮相開幕式，前年以「寄生上流」奪金棕櫚大獎的南韓導演奉俊昊也驚喜現身，獲頒終身成就獎的美國58歲奧斯卡影后茱蒂佛斯特（Jodie Foster），更首度帶著妻子亞莉珊卓海德森（Alexandra Hedison）走紅毯，場面盛大。

史派克李（前排左起）率領法國女星梅蘭尼蘿倫、南韓影帝宋康昊等主競賽評審，一同出席...
史派克李（前排左起）率領法國女星梅蘭尼蘿倫、南韓影帝宋康昊等主競賽評審，一同出席坎城影展開幕式。（美聯社）

去年的坎城影展因為疫情攪局，取消往年競賽片改成推薦片單，並將市場展改成線上舉行，今年則是在紅毯就有重頭戲，除了開幕儀式前一天才公布的嘉賓奉俊昊驚喜現身，今年的開幕片「安妮特」（Annette）法國名導（ Leos Carax)）和男女主角亞當崔佛（Adam Driver）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）一同踏上紅毯；還包括金球影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）、西班牙鬼才導演阿莫多瓦（Pedro Almodovar）等人，都是大亮點。

開幕式由阿莫多瓦頒發今年「榮譽金棕櫚」終身成就獎給茱蒂佛斯特，全場嘉賓也起立鼓掌為她喝采。她上台前先親吻坐在一旁的妻子，上台後更以流利法文致詞：「電影永遠會保護自己繼續走下去，而在電影界多年的我，即使已經『畢業』了，但我仍保有對電影戰戰兢兢的謹慎，與發掘驚喜的熱情。」

坎城影展 電影 美國

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