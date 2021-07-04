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怒槓名導昆汀再辱李小龍 李香凝爆粗口氣罵

記者黃保慧／即時報導
昆汀塔倫提諾再提「從前，有個好萊塢」片中辱華風波。取材自PowerfulJRE YouTube
昆汀塔倫提諾再提「從前，有個好萊塢」片中辱華風波。取材自PowerfulJRE YouTube

美國名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）近日為宣傳新書，重提前年推出的電影「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）片中辱華爭議，引發中國網友和李小龍女兒李香凝寫文還擊：「我真的他x的厭倦了好萊塢白人試圖告訴我李小龍是誰。」

「從前，有個好萊塢」片中一場由華裔男星莫麥克扮演的李小龍，和布萊德彼特對打戲，劇情將李小龍性格描繪傲慢又自大，當時就遭李香凝痛批，並向大陸國家電影局上訴要求修改，最後因昆汀有最終剪接權，雖表示對不起大陸投資方，最後還是選擇拒絕。而昆汀日前接受美國知名Podcast主持人喬羅根訪問，正面回應此事，「我能理解李小龍女兒對此感到不滿，因為那是她X的父親，但其他人？去含X啦！」還雙手一攤面露無奈。

他也表示，「如果你看過李小龍的訪問，會發現他說話就是那樣！」接著透露李小龍當年拍攝「青蜂俠」時，李小龍自大的個性讓很多特技演員都不喜歡，「他總是打他們，用腳去踢，真的，他對美國特技演員只有不尊重」。

李香凝針對昆汀在節目上的發言，投書「好萊塢報導者」再次強調片中對於李小龍的描述是不準確也不必要的，更直接槓上昆汀：「我真的他x的厭倦了好萊塢白人試圖告訴我李小龍是誰，塔倫提諾先生，你不必喜歡李小龍，我真的不在乎你喜不喜歡他。」李香凝更指出，「因為他們不知道且無法理解在6、70年代，在好萊塢身為一個擁有口音、或被視為外國人和有色人種的人的看法。」

李小龍 好萊塢 美國

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