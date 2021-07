「蜘蛛人情侶」又一對？湯姆霍蘭德被拍到車內親親

「蜘蛛人 :返校日」(Spider-Man: Homecoming)、「蜘蛛人:離家日」(Spider-Man: Far From Home)一連捧紅男女主角湯姆霍蘭德(Tom Holland)、辛蒂亞(Zendaya),由於前任蜘蛛人安德魯加菲(Andrew Garfield)、艾瑪史東(Emily Stone)曾假戲真作談戀愛,湯姆與辛蒂亞的互動也格外引人關注,近期「Page Six」拍到2人在洛杉磯 的自家車內熱吻,但雙方目前都未回應。

Tom Holland and Zendaya OMG WHAT, I love this pic.twitter.com/ymuYSuhbFL