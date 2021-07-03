「蜘蛛人情侶」又一對？湯姆霍蘭德被拍到車內親親

「蜘蛛人：返校日」系列捧紅湯姆霍蘭德、辛蒂亞。(圖:索尼提供)

「蜘蛛人 ：返校日」（Spider-Man: Homecoming）、「蜘蛛人：離家日」（Spider-Man: Far From Home）一連捧紅男女主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya），由於前任蜘蛛人安德魯加菲（Andrew Garfield）、艾瑪史東（Emily Stone）曾假戲真作談戀愛，湯姆與辛蒂亞的互動也格外引人關注，近期「Page Six」拍到2人在洛杉磯 的自家車內熱吻，但雙方目前都未回應。

Tom Holland and Zendaya OMG WHAT, I love this pic.twitter.com/ymuYSuhbFL — amanda🖤 (@melochegirdies) July 3, 2021

報導指出，湯姆霍蘭德載著辛蒂亞回到她洛杉磯的媽媽家，還被拍到3人一同外出，湯姆霍蘭德看似已與曖昧對象家人相處也很融洽，其實「時人」雜誌曾報導他們從2017年開始就秘密談情，出外度假時也都很低調，但他們皆否認這些傳言。

湯姆霍蘭德先前接受英國 版「GQ」訪問，稱讚辛蒂亞對他幫助很大，「我有時在公共場合顯得太自在了，辛蒂亞改變了我」，他在該場訪問中也被問及戀愛觀，他笑稱：「這很傷腦筋，如果你要開始約會，就得忠於自己的感覺...你要處理的不只是兩人的關係，而是在全世界面前如何展現，這是我在自已事業中最擔心的狀況之一。」