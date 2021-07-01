布蘭妮夏威夷度假飆罵狗仔 父：聯繫早斷了

布蘭妮自拍影片反擊偷拍狗仔隊。（取材自Instagram）

39歲小甜甜布蘭妮（Britney Spears）日前透過視訊出席聽證會，控訴父親透過監管法規限制她不能再婚，強制她裝子宮內避孕器，希望解除父親監管，引起軒然大波，隨後她與男友前往夏威夷 散心，只是人紅是非多，她一到當地就吸引狗仔偷拍，氣得她直罵「Fxxk You」(去你的)。

布蘭妮在影片中引用莉莉艾倫（Lily Allen）經典歌曲「Fuck You」，秀出自己戴口罩 、穿紅色比基尼的照片走在沙灘上，向狗仔憤怒喊話，「這是我的身體，不要再亂搞，胡亂修圖我的照片」，並說無論是狗仔或是粉絲，都會不斷向前想跟她搭話，完全不搭理她是否正在忙碌，或是享受個人時光，讓她氣得直說「沒禮貌」，「實在很難到處走走，有一群傻子持續出現然後再旁拍我的照片」，並說常看到狗仔隊一直亂修圖，讓她不堪其擾，「這些狗仔隊，我要跟你們說，去你的，你們給我滾開」。

而布蘭妮的父親傑米在沉默多日後終於發言了。面對女兒的指控，傑米最近在上呈法院的文件中表明自己是清白的，「我這兩年並未執行布蘭妮的監護，也已經很久沒與女兒講話，我們的聯繫被切斷了」，更暗示所謂的加強精神藥物、情緒勒索等罪名，是她自己的決定，義正嚴詞說：「讓她過得這麼悲慘的人，不是我。」