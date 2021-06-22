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「慾罷不能」鹹濕真人秀太火 BBC也要下海

記者蘇詠智／綜合報導
去年造成話題的「慾罷不能」，第2季即將上線。（圖：Netflix提供）
去年造成話題的「慾罷不能」，第2季即將上線。（圖：Netflix提供）

「色羶腥」永遠有市場。去年疫情期間蔚為話題的Netflix重口味真人秀「慾罷不能」（Too Hot to Handle），全新第2季即將在本周上架，新一批猛男辣妹比上一季成員還要沒有「恥度」，預期仍將再引爆熱潮。其實這類鹹濕亂愛秀的發源地英國，除了代表節目「戀愛島」（Love Island）每年成焦點外，連大門大戶的BBC都要跟進，推出自家的同類節目，勢必掀起大混戰。

英國ITV打造的「戀愛島」，邀集一群養眼的俊男美女，在充滿熱帶風情的度假區中自行開始求愛大亂鬥，先看對眼的男女就能組成一對、開始同房試愛，但配對會不斷打散、重組，觀眾的樂趣，就在看到底誰跟誰上床了以後馬上翻臉，甚至去勾引別人的伴，到最後唯一沒有分手的一對成贏家。

英國BBC規畫的新節目「實體的愛」，將記錄一堆疫情期間網戀的男女，安排他們實際碰面後到各地去度假，看看網戀在真實生活中，到底可不可行，多少還有些尺度。至於Netflix「慾罷不能」就毫無設限，節目中的玩咖男女，很難堅守「不准發生關係」的戒律，新一季成員還是以健身教練、模特兒為主，加入一位女律師和脫衣舞男，結果更難讓人預料。

英國 疫情 Netflix

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