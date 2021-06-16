小班、俏臀珍流出激吻照 熱戀藏不住了

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲舊情復燃，是這陣子最轟動的娛樂焦點。圖為他們兩人當年愛的火熱。（Getty Images）

班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）舊情復燃，雖然很小心不被狗仔拍到同框，仍在不注意之下先是大街上摟肩留下照片紀錄，近日更首度流出激吻的畫面，就算再不公開承認，也已無法只憑「分手後一直都很友好」交代過去。倒是被珍妮佛分手的前未婚夫A-Rod，竟與湯姆克魯斯（Tom Cruise）前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）爆發烏龍新緋聞 。

前些日子班珍的戀愛足跡從美國 西岸延伸到北邊的蒙大拿州，再到東南方的邁阿密，近日又再回到西岸，據傳珍妮佛已經在為孩子們物色西岸的學校，極有可能和家在當地的班艾佛列克展開同居生活，而班除了經營與珍妮佛洛佩茲的愛情外，也時不時回到前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）的身邊，一起照顧彼此所生的兩女一子，他們還一同出席了二女兒的小學畢業典禮。

眼看班珍打得火熱，A-Rod儘管澄清自己並沒有因情傷而痛苦不已，外界還是關心他的感情近況，發現他竟然前往凱蒂荷姆絲所住的紐約 高級公寓拜訪，難道又是一對高知名度的新情侶檔即將產生？外界沸沸揚揚，凱蒂連忙喊冤，表示自己和A-Rod連面都沒見過，哪來的緋聞？根據Page Six報導，A-Rod只是想在紐約找恢復單身後的新住所，才到處看房子，並不知道該棟高級公寓裡面住著前湯嫂。