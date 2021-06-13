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疫情「加持」 丹尼爾擠下羅傑摩爾成在位最久龐德

記者蘇詠智╱綜合報導
丹尼爾克雷格最後一部007電影始終無法上映，讓他成為在位最久的龐德。(取材自IMDb)
丹尼爾克雷格最後一部007電影始終無法上映，讓他成為在位最久的龐德。(取材自IMDb)

新冠疫情期間第一部決定延檔、讓觀眾等待最久都無法觀賞到的鉅片，莫過於「007生死交戰」(No Time to Die)，從原訂去年4月延到11月，再延到今年4月，現在是定年底10月上映，連本來跟它差不多時間要推出的「噤界II」(A Quiet Place Part II)和原先比它晚一個月上映的「玩命關頭9」(Fast & Furious 9)都已經在某些國家與地區上映，它還遲遲不見蹤影，卻也因此破了一個巧妙的紀錄。

「007生死交戰」號稱是丹尼爾克雷格(Daniel Craig)最後一部龐德片，片子上映後，他才能正式交棒，製片公司才會敲定接班人選，但因為疫情檔期一再推遲，丹尼爾也始終沒辦法退下，讓他成了史上在位最久的龐德，超過原本的冠軍羅傑摩爾(Roger Moore)。

羅傑摩爾是拍過最多集正宗007影片的龐德，不再是在位最久的龐德。(取材自IMDb...
羅傑摩爾是拍過最多集正宗007影片的龐德，不再是在位最久的龐德。(取材自IMDb)

羅傑摩爾從第一部龐德片「生死關頭」(Live and Let Die)到下一任提摩西達頓(Timothy Peter Dalton)，中間度過14年，在他之前的史恩康納萊(Sean Connery)曾一度退出又回歸，總共待了快10年；第二代的喬治拉贊貝(George Lazenby)只演1集、在任兩年是最短命的一屆；羅傑之後的提摩西達頓演了兩集、在位快8年，提摩西之後的皮爾斯布洛斯南(Pierce Brosnan)則是10年多。

至於丹尼爾，從「皇家夜總會」(Casino Royale)上映到現在已將要滿15年，勢必超過羅傑摩爾的任期，等到下一代男主角演員揭曉，更會比15年還久；儘管主演龐德片的集數不如史恩和羅傑， 在位的期間比兩個已故前輩更久。

六代007各有不同的風格與魅力，任期長短也有差別。(取材自IMDb)
六代007各有不同的風格與魅力，任期長短也有差別。(取材自IMDb)

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