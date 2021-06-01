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又嗑藥？六人行暌違17年聚首 錢德口齒不清真相曝光

記者黃保慧／綜合報導
「六人行：當我們又在一起」讓主角群再度齊聚，麥特勒布蘭(左起)、馬修派瑞、珍妮佛安妮絲頓、寇特妮考絲以及麗莎庫卓。（圖：HBO MAX提供）
「六人行：當我們又在一起」讓主角群再度齊聚，麥特勒布蘭(左起)、馬修派瑞、珍妮佛安妮絲頓、寇特妮考絲以及麗莎庫卓。（圖：HBO MAX提供）

經典影集「六人行」（Friends）暌違17年推出特別篇「六人行：當我們又在一起」（Friends：The Reunion），5月27日正式登場後，6位主角再度聚首，勾起不少劇迷重溫舊夢，但是許多人看完之後，對於飾演「錢德」的馬修派瑞（Matthew Perry）口齒不清的狀況充滿疑問，紛紛猜測他的健康恐怕出了問題？

等了好久，「六人行」6位演員總算全員到齊，粉絲也驚訝包括珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、寇特妮考特斯（Courteney Cox）和麗莎庫卓（Lisa Kudrow）3名女主角的狀態保養得宜，反而是兩位男主角明顯走鐘。

先是過往健美的麥特勒布蘭（Matt LeBlanc）身材已腫了一圈，51歲的馬修派瑞也被外界發現講話、咬字上的差異，眾多網友議論紛紛，不禁聯想他曾坦承過度沉迷酒精跟藥物，更多次住進勒戒中心接受治療，以至他從第3季到第6季的表現「不同以往」。

馬修派瑞在劇中口齒不清，讓粉絲擔心健康狀況。（取材自Instagram）
馬修派瑞在劇中口齒不清，讓粉絲擔心健康狀況。（取材自Instagram）

不過，特別節目的導演班溫斯頓（Ben Winston）緩頰表示：「人們有時候真的很不友善，我真希望他們不要這樣。」他強調：「我熱愛和他一起工作，他是一個非常有趣的人。」

而製作人凱文布賴特（Kevin S. Bright）接受「好萊塢報導」訪問時，也幫忙解釋，「看到馬修本人就非常高興，他表現地一如往常，至於網友或觀眾想怎麼講，都隨他們高興，我覺得馬修很正常，感覺比上次看到的時候，變得更堅強了。」而據媒體報導，其實錄製節目當天，馬修派瑞是看了牙醫，才會導致講話有些不順暢，並非外界所想的健康亮紅燈。

導演 好萊塢

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