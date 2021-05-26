琳賽蘿涵重新出發！主演Netflix浪漫喜劇變驕縱千金

琳賽蘿涵即將回歸演員本業。（取材自Instagram）

新冠肺炎疫情期間，影音串流平台成為隔離在家的觀眾主要娛樂來源，竟也意外促成琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）重回演員本業，她已經接下Netflix 聖誕主題浪漫喜劇的女主角，距離上一次拍戲已經有兩年多，各方都好奇這一次的回歸是否真能讓她在影視界東山再起。

琳賽蘿涵曾是迪士尼 力捧的童星與少女偶像，一部叫好叫座的「辣妹過招」(Mean Girls) 更讓她的聲勢攀上巔峰，可惜隨之而來就是各種行為失控的負面傳聞，終於形象大毀，想要挑戰新戲路也淪為金酸莓獎的修理目標，以致片約銳減，更沒有好的組合願意找她。

琳賽蘿涵曾經表明希望回到演員的工作，多次向外喊話，在Netflix新片中則將扮演一位剛訂婚的驕縱飯店千金，在一次滑雪意外中受傷失憶，被英俊的藍領小屋主人救起，彼此也展開一段奇妙的戀情，算是滿適合她發揮的角色。

昔日的艾倫佩姬充滿少女的感覺。（路透資料照片） 艾倫佩姬手術後改名為艾略特佩吉，身形已跟一般男性無異。（取材自Instagram）

提到重新出發，曾經以艾倫佩姬（Ellen Page）的身分入圍奧斯卡影后、並演出「全面啟動」（Inception）等大片的艾略特佩吉（Elliot Page），宣告自己是跨性別男性並動了手術之後，首度在社群網站 上公開自己身體的新面貌，露出胸膛和腹部，看來與其他年輕男孩沒太大差異，更有8塊腹肌。他標註：「跨性別是美麗的」，超過200萬網友按讚，還有人打趣表示想跟他借一借8塊肌，對他的巨大轉變鼓勵、打氣。