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亨利卡維爾卸任超人 傳當新版「時空英豪」

記者蘇詠智／綜合報導
亨利卡維爾扮演「超人」受到歡迎，卻可能要告別這個角色。（取材自IMDb）
亨利卡維爾扮演「超人」受到歡迎，卻可能要告別這個角色。（取材自IMDb）

正沉浸在甜蜜戀情中的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill），雖然可能無法再次扮演「超人」（Superman），卻將化身為另外一位銀幕英雄，主演全新電影版「時空英豪」（Highlander）。他透露自己還是個小男生時就很喜愛這系列影片，還打趣自稱為了劇情需要，開始研究蘇格蘭裙怎麼穿。

距今35年前，克里斯多夫藍勃（Christophe Lambert）與史恩康納萊（Sean Connery）在「時空英豪」扮演永生不死的「高地人」，只能被同類砍頭奪取性命並藉此得到死者的能量，不然無法被其他外人殺死，導致一連串的懸疑謀殺。由於受到觀眾歡迎，不但再拍了好幾部續集，還被改編為電視影集。隨著近年來好萊塢不斷重拍舊日名作，「時空英豪」也早被相中，片商目前敲定的是亨利卡維爾與「捍衛任務」（John Wick）系列導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）。

克里斯多夫藍勃主演的「時空英豪」即將重拍新版。（取材自IMDb）
克里斯多夫藍勃主演的「時空英豪」即將重拍新版。（取材自IMDb）

亨利帥氣的外表扮演英雄人物極具說服力，他飾演「超人」也贏得不少影迷支持，然而電影公司有計畫籌備黑人版的超人，他可能無法再繼續扮演這個角色。目前雖不知他是重新詮釋克里斯多夫藍勃在原版「時空英豪」扮演的男主角，或是新編的角色，但克里斯多夫以前在片中有長髮、蘇格蘭風古裝與短髮、穿上現代風衣的兩種造型，剛巧亨利在Netflix影集「獵魔士」（The Witcher）也是長髮劍客的扮相，古今兩種風格都難不倒他。他坦言心中相當興奮，顯然無法再穿上超人披風的失落，多少已被「時空英豪」彌補。

電影 導演 史恩康納萊

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