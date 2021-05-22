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裘莉為了招蜜蜂 3天沒洗澡、全身抹費洛蒙

記者陳建嘉╱綜合報導
安琪莉娜裘莉為了環保議題讓群蜂上身。（取材自Instagram）
安琪莉娜裘莉為了環保議題讓群蜂上身。（取材自Instagram）

45歲安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）向來倡導環保不遺餘力，她日前突然秀出一張讓蜜蜂爬滿全身的照片，模樣驚人，原來這次是與「國家地理雜誌」合作，這張肖像照，象徵人與蜜蜂共存，她為了拍攝，足足三天沒洗澡，全身抹上費洛蒙，才能吸引蜜蜂靠近。

裘莉笑稱為了這張照片，拍攝前三天被規定不准洗澡，「專業人士說，如果有一些像是洗髮精、香水等太特別的味道，無法吸引蜜蜂。」並說自己要在鼻子、耳朵以及眼睛上，塗抹一些會讓蜜蜂害怕的氣味，否則蜜蜂可能會爬入身體。

拍攝過程也有不少趣事，裘莉說其中一隻蜜蜂，一直躲在她的洋裝下，「簡直就像在拍老式喜劇一樣，我感覺到這隻蜜蜂，一直在我的膝蓋、大腿附近徘徊。」讓她一度擔心會被螫到「最痛的地方」，暗指私處，不過她又強調，能與這些美麗的生物連結，是很美好的事。

裘莉也為全世界當今的狀況感到憂心，「環保這個議題是我們能做到的，我們所有人都可以參與其中，盡一份心力」，而她這次與聯合國合作，為「女性愛蜜蜂」宣傳，除了環保議題之外，也希望能為全世界養蜂的女實業家發聲。

裘莉 聯合國

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