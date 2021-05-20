艾瑪史東產後亮相 臉圓圓洋溢為人母喜悅

艾瑪史東洋溢為人母喜悅。(路透)

好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone）今年3月升格當媽，女兒才滿2個月，她就已為主演新片「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）開始跑場宣傳。日前她才在網路媒體E!News節目「Daily Pop」接受視訊訪問，隨後又參加該片於洛杉磯 的首映。產後首度現身公開活動的艾瑪史東，臉龐看來圓潤不少，看來雖然有些疲累，不過卻滿滿洋溢為人母的喜悅。

鏡周刊報導，平常衣Q就極佳的艾瑪史東，這天穿著白襯衫搭配黑色西裝及長褲，雖然只是簡單打扮，但帥氣俐落中又帶著女人味，金色的長髮與火紅的唇膏與她白皙的膚色也很相襯。

只是才卸貨2個月的艾瑪史東，身材尚未恢復到產前的窈窕，除了臉蛋圓了一圈外，腰身線條也暫時神隱；尤其可能因為新手媽不易做，育兒很辛苦，艾瑪史東的神情略顯疲憊，但臉上仍洋溢著為人母的喜悅。

對於個人隱私相當注重的艾瑪史東，對討論媽媽經興趣缺缺，只願聊電影 相關，她在片中從一個對時尚有天分、愛設計服裝的女孩黑化成人見人怕的惡女，前後有很大的轉變，與影后艾瑪湯普遜有許多精采對手戲。電影早前公開首波影評獲得極高正面評價，號稱「迪士尼 最佳真人電影」，不少影評認為選擇艾瑪史東演出是神選角，而她的瘋狂演繹也普遍贏得好評。