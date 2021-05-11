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舊愛還是最美？小班、洛佩茲共度滑雪假期 牽手甜蜜搭機

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲曾經愛得很高調。(路透資料照片)
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲曾經愛得很高調。(路透資料照片)

17、8年前打得火熱卻無緣走進結婚禮堂的班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez），果真愛火重燃？在彼此再度恢復單身後，班曾被拍到從珍妮佛的休旅車上走出來，疑似曾到她家拜訪、一起度過大半天，那時已被懷疑彼此又陷熱戀，兩人的友人還解釋他們只是從分手以後就一直維持不錯友誼。而狗仔攝影鍥而不捨，終於拍到兩人在蒙大拿州滑雪度假區同坐一車的畫面，證明他們不但已經恢復往來，且關係急速加溫，相當可能再度戀愛。

英國「每日郵報」獨家報導，班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲周末一起搭私人飛機前往蒙大拿州的滑雪度假勝地，度過了愉快的假期，班在當地的私人滑雪俱樂部有一間自己的小屋，可以和珍妮佛在無旁人干擾的情況下，開心沉浸在兩人世界中。而他們這一趟旅程，不管在當地或是返回洛杉磯，一路上行蹤都難逃狗仔攝影的注意，據稱他們在蒙大拿州待了一整個星期，顯然頗為盡興，過去班艾佛列克也曾帶著另一位珍妮佛—他的前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）以及彼此所生的兩女一子，一起在這小屋享受滑雪假期。

另外，《時人》也拍到兩人上飛機的身影，這對分手多年的愛侶，還牽起對方的手。

就算已被拍到照片，班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲到現在都還未對彼此目前的關係，有任何的說法。

滑雪 蒙大拿州 攝影

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