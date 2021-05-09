Netflix當金主後...韓劇變了

Netflix從2018年起大量投資南韓影視，也參與製作韓劇。（路透）

好萊塢近年吹起一股韓流熱潮，在南韓 名導奉俊昊執導的黑色驚悚片《寄生上流》（Parasite）稱霸去年的奧斯卡獎後，今年韓裔美籍導演鄭李爍的作品《夢想之地》(Minari，又譯米納里)，不只囊括包含金球獎最佳外語片等逾70個各大國際獎項，飾演祖母的尹汝貞更拿下奧斯卡最佳女配角。南韓的文化產業除了有政府的大力支持與推動，許多跨國製片公司如Netflix 也捧著銀彈合作，無形中改變了當地影視的題材走向。

現今南韓影集的製作「冰火兩重天」成為常態，畢竟電視觀眾不斷流失，本土市場的承載能力也有限。若是小型製片公司製作、非當紅電視台播出，那麼製作經費往往捉襟見肘；而自從2018年Netflix大舉進入南韓，並加大與當地重量級電視台合作後，也參與投資韓劇 ，這些戲除了在本土電視播放外，也在全球的Netflix平台播出，製作經費上，自然是不差錢了。

因此，這幾年大部分Netflix參與投資的韓劇，16集製作經費都是百億韓元級別的（1億韓元約876萬6000美元）。如果有頂級韓流明星或一線實力派演員參與，那麼製作經費會翻倍（見上表）。近期開播、由宋仲基領銜主演的《黑道律師文森佐》（Vincenzo，下文簡稱《文森佐》），以及曹承佑、朴信惠演出的《薛西弗斯的神話》（Sisyphus: the myth），都是16集，製作經費也都達到200億韓元。

Netflix投資製作的韓劇《黑道律師文森佐》（左）與《薛西弗斯的神話》（右）皆超過200億韓元。（取材自IMDb）

大製作 大明星 大野心

這些韓劇也呈現出新的特徵：除了大投資、大製作、大明星外，更關鍵的是內容的轉向更具有國際野心。

在早前韓流橫掃亞洲這一階段，韓劇的主打是言情偶像劇。看似老套的類型劇，南韓編劇們妙筆生花、不斷推陳出新，南韓歐巴的旋風颳過一陣又一陣。玄彬、趙寅成、宋仲基、金秀賢、李敏鎬等韓流巨星，至少都有那麼一兩部爆款偶像劇。

不過當中國政府祭出「限韓令」、Netflix投資進來後，韓劇進入新階段，也多了一個世界級的宣發平台。雖然Netflix首部南韓自製劇《屍戰朝鮮》（Kingdom）編劇金銀姬的說法「Netflix不提意見只給錢」在網路上廣為流傳，但這多少也有誤會的成分，事實是：Netflix的確潛移默化影響韓劇的創作。畢竟對於以「文化立國」的南韓來說，韓流不僅有創造外匯的功能，更承擔著國家形象輸出、文化軟實力建設的使命。

Netflix首部南韓自製劇《屍戰朝鮮》獲得巨大的成功。（取材自IMDb）

從2019年宋仲基的《阿斯達年代記》到2021年同樣由宋仲基主演的《文森佐》，Netflix參與出品的韓劇，肉眼可見的一個巨大變化是：它們試圖從南韓走向世界，有了更濃烈的國際化色彩。

從鬥財閥 鬥到跨出國界

《阿斯達年代記》跳脫南韓的範疇，試圖以人類原始時期部落之間的權力鬥爭，探討人類文明的起源——這是一個多麼宏大的命題；《阿爾罕布拉宮的回憶》幾乎都在西班牙拍攝，《浪行驚爆點》有大量戲分在摩洛哥拍攝；在《The King：永遠的君主》的平行世界裡，大韓帝國GDP全球第四，日韓發生戰爭，大韓帝國國王親自出征……。《文森佐》也有著國際化的烙印，宋仲基飾演的文森佐，是義大利黑手黨一人之下、萬人之上的法律顧問，在義大利大殺四方。

《阿斯達年代記》以人類原始時期部落之間的權力鬥爭探討文明的起源。該戲為南韓電視劇史上拍攝成本最高之作，但收視率不如預期。（取材自IMDb）

在故事主題、敘事模式上，這些韓劇也開始借鑒美劇和好萊塢大片的特色，試圖將故事與南韓本土的背景、人物、熟悉的故事類型進行融合。因此，權鬥、科幻這類主題尤其得到偏愛。

罵財閥、鬥權貴本來就是南韓影視劇的特長，這也是全世界觀眾喜愛的題材。Netflix出品的韓劇只不過是「變本加厲」了，讓權錢勾結的陰謀更駭人聽聞一些。比如《浪行驚爆點》把美國的軍火商也牽扯進來，《文森佐》裡的財閥堂而皇之以研發藥品的名義販毒……都能把海外觀眾唬得一愣一愣的。

科幻主題是跨國界的，這也是Netflix上一些大製作韓劇的嘗試。《阿爾罕布拉宮的回憶》是現實世界與遊戲世界來回穿梭；這一次《薛西弗斯的神話》玩更大，過去與未來來回穿梭，而且其世界觀設定更複雜，反正就是把《魔鬼終結者》（The Terminator）、《時空特警》（Timecop）、《天能》（TENET）等大片中的各種元素一鍋燉了。如果你看導演諾蘭（Christopher Nolan）的《天能》覺得暈，那麼釐清《薛西弗斯的神話》的設定也差不多是一個感受，更可怕的是，它是一部劇集，有著更多冗餘無效的情節。

《文森佐》、《薛西弗斯的神話》的格局都更大了，可惜的是，兩部戲在華語圈的口碑稱不上理想。以它們在中國的口碑為例，宋仲基的《文森佐》的效應遠不如《太陽的後裔》，豆瓣評分也僅是及格；曹承佑的《秘密森林2》封神，《薛西弗斯的神話》讓不少韓粉對黃始木（曹承佑在祕密森林中的名字）的濾鏡都要碎了。

《薛西弗斯的神話》卡司強大，由曹承佑（左）與朴信惠（右）主演。（取材自Netflix） 《秘密森林》系列由中曹承佑飾演主角黃始木，是許多人心中的偶像。（取材自Netflix）

攜電視台 明星重於劇情

如果說活屍劇《屍戰朝鮮》（爛番茄評分96%、紐時評論為2020年最佳國際劇集）與驚悚劇《Sweet Home》（Netflix自開創以來在美最多觀眾收看的劇集第三名）等Netflix原創劇的成功，是因為踐行了「本土的才是世界的」；那麼南韓本土電視台與Netflix合作的巨製韓劇，多少都有些主題先行，本土與世界之間有著很生硬的拼貼感。比如文森佐在義大利放火燒莊園的橋段，就是典型的「韓式意淫」，下一個情節文森佐返韓，立即被不入流的劫匪洗劫一空，讓文森佐的人設顯得分裂。

《薛西弗斯的神話》則處處體現了編劇野心很大、能力不足的尷尬。可以看出編劇看過無數時光旅行的電影，也大量借鑒元素，卻無法落地到一個有效的本土故事框架裡。複雜的設定華而不實，雖然大動作場面目不暇接，故事卻不吸引人。

另外一個問題是，演員、人設大於角色。一部戲裡有新穎的人設、精采的表演可以讓觀眾難以忘懷，但最根本的是，角色在故事中是合理的、融洽的，角色的邏輯並沒有讓位於人設或演員的個人魅力。

驚悚劇《Sweet Home》由新人演員宋江挑大樑，口碑不俗。（取材自Netflix）

Netflix的原創韓劇，沒那麼注重卡司陣容，《Sweet Home》是新人演員挑大樑，口碑不俗；但與電視台合作的韓劇，反倒更側重卡司陣容。一方面，電視台需要藉助大明星招商，另一方面，電視台也需要藉助韓流巨星說服Netflix投資。因此，電視台與Netflix合作的韓劇，都極力在劇集中凸顯韓流巨星的魅力。

公正地說，《文森佐》並不難看，並且劇情也在漸入佳境，收視率不斷攀升。可如果你看過編劇前一部大獲成功的《熱血司祭》（The Fiery Priest），就會對《文森佐》感到失望，因為兩部韓劇的主題與人設基本一致，只不過把金南佶-李荷娜，換成宋仲基-全汝彬，而前者與角色更貼近。《文森佐》讓宋仲基各種擺帥氣造型，帥是真的帥，但演員宋仲基大於角色文森佐。

《薛西弗斯的神話》讓人難言滿意，它是很典型的人設大於角色，導致角色失真的案例。曹承佑飾演的韓泰術有多誇張呢？可以徒手修飛機，是製彈專家，是上市公司量子與時間的創始人，是天才工程師……簡直就是超級英雄附體了。你看他幾近無所不能，每一場死裡逃生也不會帶給你真正的緊張，觀眾沒有辦法與他達成情感上的共鳴。

曹承佑在《薛西弗斯的神話》中神手修飛機。（影片截圖）

韓劇已經成為Netflix在亞洲最重要的布局。Netflix方面表示，2021年Netflix將在南韓內容製作方面投資5億美元。這無疑是讓人羨慕的，Netflix不僅給韓劇輸血，也為韓流提供了極好的走出去的機會。

不過，它也蘊含挑戰。大製作、大投資、大明星的韓劇固然爆款的機率更大，但歸根結底還是離不開好劇本。編劇中心製，才是韓劇的核心競爭力。如果為了迎合韓流巨星，讓角色與演員本末倒置，讓演員壓過角色，哪怕觀眾為了演員而觀看，也會因為拉垮的劇情選擇棄劇。

（取材自澎湃新聞）