金酸莓政治味濃 川普戰友們獲獎

本屆金酸莓獎入圍最多的「杜立德」，最後只抱回一座獎，小勞勃道尼也僥倖逃過。（取材自imdb）

趕在奧斯卡金像獎頒獎之前，金酸莓獎又揭曉了年度獲獎名單，雖然小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、安海瑟薇（Anne Hathaway）等大咖都難逃入圍 ，可是最後都逃過一劫，「杜立德」（Dolittle）與小勞勃道尼沒有得到最差影片與最差男主角獎，這兩項都頒給了號稱川普 競選美國總統連任失利是有重大陰謀的紀錄片「Absolute Proof」和該片的靈魂人物麥可林德爾Mike Lindell），至於前紐約市長朱利安尼曾是川普的私人律師，也因「芭樂特電影續集」（Borat Subsequent Moviefilm）中的亮相獲頒最差男配角與最差銀幕組合。

今年充滿政治味的金酸莓獎得獎名單，可見到川普的盟友都被狠狠的酸了一下，好萊塢紅星有他們擋著當箭靶，才能夠全身而退，唯一例外是「幸福剛剛好」（Music）凱特 哈德森（Kate Hudson），剛片由樂壇神祕天后希雅（Sia）執導，由於對自閉症患者的描繪並不讓人滿意、片子本身有明顯的問題，影評成績非常不佳，卻獲得一向愛拉攏紅星的金球獎入圍了最佳音樂或喜劇影片、最佳音樂或喜劇影片女主角，那時就曾引發外界的質疑。金酸莓獎毫不客氣，頒給凱特哈德森最差女主角、片中演她女兒的梅狄齊格勒（Maddie Ziegler）最差女配角，希雅自己也拿下最差導演，用三項獎大力打臉金球獎。

於是本來是入圍名單上大輸家的「杜立德」，最後只拿下最差重拍、抄襲或續集獎，而造成全球話題的波蘭情色電影「禁錮之慾」（365 DNI）也只獲得最差劇本獎，比原本預期的災情要輕微不少。