金酸莓政治味濃 川普戰友們獲獎
趕在奧斯卡金像獎頒獎之前，金酸莓獎又揭曉了年度獲獎名單，雖然小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、安海瑟薇（Anne Hathaway）等大咖都難逃入圍，可是最後都逃過一劫，「杜立德」（Dolittle）與小勞勃道尼沒有得到最差影片與最差男主角獎，這兩項都頒給了號稱川普競選美國總統連任失利是有重大陰謀的紀錄片「Absolute Proof」和該片的靈魂人物麥可林德爾Mike Lindell），至於前紐約市長朱利安尼曾是川普的私人律師，也因「芭樂特電影續集」（Borat Subsequent Moviefilm）中的亮相獲頒最差男配角與最差銀幕組合。
今年充滿政治味的金酸莓獎得獎名單，可見到川普的盟友都被狠狠的酸了一下，好萊塢紅星有他們擋著當箭靶，才能夠全身而退，唯一例外是「幸福剛剛好」（Music）凱特哈德森（Kate Hudson），剛片由樂壇神祕天后希雅（Sia）執導，由於對自閉症患者的描繪並不讓人滿意、片子本身有明顯的問題，影評成績非常不佳，卻獲得一向愛拉攏紅星的金球獎入圍了最佳音樂或喜劇影片、最佳音樂或喜劇影片女主角，那時就曾引發外界的質疑。金酸莓獎毫不客氣，頒給凱特哈德森最差女主角、片中演她女兒的梅狄齊格勒（Maddie Ziegler）最差女配角，希雅自己也拿下最差導演，用三項獎大力打臉金球獎。
於是本來是入圍名單上大輸家的「杜立德」，最後只拿下最差重拍、抄襲或續集獎，而造成全球話題的波蘭情色電影「禁錮之慾」（365 DNI）也只獲得最差劇本獎，比原本預期的災情要輕微不少。
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