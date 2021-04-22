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阿湯哥不再發火 親切回應粉絲 頻揮手致意

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆克魯斯斷斷續續拍「不可能的任務7」已超過一年，據傳讓他心情煩躁。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯斷斷續續拍「不可能的任務7」已超過一年，據傳讓他心情煩躁。（歐新社資料照片）

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）命運多舛，受到新冠肺炎影響，多次有劇組人員染疫，迄今拍了一年多仍未殺青，近日有粉絲在英國約克郡小鎮，目擊阿湯哥與女主角海莉艾薇（Hayley Atwell）現身拍戲，兩人曾傳因戲擦出愛火，但在場人士強調雙方互動自然，一點也不像曖昧。

根據BBC報導，阿湯哥與海莉拍攝一段有火車場景的戲，雖一到場就被在場的媒體捕捉，阿湯哥仍開心地向記者、粉絲致意，隨後與海莉一起登上運輸火車拍戲，過程輕鬆自然。

由於「不可能7」拍攝時程過長，劇組人員也跟著身心俱疲，還曾傳出阿湯哥在片場常大發脾氣，更一度流出因劇組人員未遵守防疫規範，被阿湯哥怒罵的音檔，讓人擔心他的情緒。不過，當天的拍攝過程相當順利，阿湯哥雖隔著口罩，仍不時對在場所有人投射親切的目光，並揮手致意。

「不可能的任務7」原定今年7月上映，但因疫情多次拖垮拍攝進度，已延後至明年5月27日上映，該片與「不可能的任務8」將互為上下集，據傳這兩部電影，也將是系列作的完結篇，因而讓阿湯哥高度重視，希望這系列代表作，能有最完美的句點。

阿湯哥 湯姆克魯斯 疫情

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