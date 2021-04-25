電影世界／入圍奧斯卡3位老戲骨 演活生命之重

老牌影帝霍普金斯（左）飾演失智老人，演技精湛。（新力影業／美聯社）

2021年的奧斯卡入圍名單，老演員也不缺席。其中有爭最佳女配角的兩個老旦--《夢幻之地》（Minari，又譯《水芹菜》）裡演外婆的尹汝貞、《鄉巴佬的輓歌》（Hillbilly Elegy）中也演外婆（嬷嬷，Mamaw） 的葛倫克蘿絲（Glenn Close）；在電影 《困在時間裡的父親》（The Father）中演老生的安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）。三名老戲骨都演活了獨特的個體，也讓觀眾的情緒跟著高低起伏。

尹汝貞 適應移民 生活

這三個人物的背景，都有「不可承受之重」：《夢幻之地》的外婆尹汝貞從南韓飄洋過海移民美國 ，對外適應艱難，她雖然不擔生計，也不必立業；但是她得重新配合生活環境，學習洋文和當地習俗。最後因為糊塗，焚燒廢物時犯了大錯。幸好家人體貼支持，還能打起精神找到一片綠地。

尹汝貞演活了《夢幻之地》裡的外婆。（A24／美聯社）

霍普金斯 困在時間裡

中文片名《困在時間裡的父親》，生動地描繪了一個阿茲海默症（Alzheimer's disease）病人安東尼（霍普金斯飾）的迷茫。他的女兒安妮（Olivia Colman飾）事親至孝；但是安東尼由始至終思維混亂，安妮設法對父親解釋真相，到頭來卻吃力不討好。

費洛里安齊勒（Florian Zeller）自編自導。內景帶英國味的舞台劇方式演出，對白以及氣氛完整連續。臥室乃安東尼的圍城。編劇要強調他的認知障礙，多次讓安東尼打開房門，然後走向廚房。一條窄道的右邊是兩個房間，左邊他必須經過自家通外的門。他的眼神渙散，攝影誇張的走道如長廊，踟躕半天走不完。病患跟現實疏離的現象如今太普遍了，如果看清人的意識來對症下藥多麼好啊！

克蘿絲 衝出困境勵志

電影《鄉巴佬的輓歌》（Hillbilly Elegy）是美國本土的故事。劇本根據傑德凡斯（J. D. Vance） 2016年同名所著暢銷書。朗霍華（Ron Howard）執導。朗霍華拍過佳作如《美麗境界》（A Beautiful Mind， 2001），這回的手法失之煽情，敘事第一人稱。本片加百列巴索（Gabriel Basso ）主演、也網羅了艾美亞當斯（Amy Adams）演貝芙（Bev）、葛倫克蘿絲演嬷嬷。主角如果沒有嬷嬷，就沒有出頭天。我試圖以第三人角度，來寫嬷嬷如何衝出困境的勵志精神。

英文Hillbilly含嘲諷無知鄉巴佬的意思。嬷嬷的地理環境離不開所謂的鐵鏽帶（Rust Belt）：該區包括美國原本製造鋼鐵和生產煤的中西部，由於自動化還有製造業外移的結果，造成經濟萎縮、人口外流。克蘿絲粗腰、肥臀、穿大號衫褲、嘴叼菸、戴寬框眼鏡，粗話連篇，她的扮相酷似書裡外婆的照片。

開幕戲發生在1997年，外公波波（Papaw，Bo Hopkins飾）、嬷嬷、女兒貝芙、外孫女琳賽（Haley Bennett飾）、外孫傑德在肯塔基州的傑克遜（Jackson, KY）度假結束，要趕回俄亥俄州的米德爾頓（Middletown, OH）家。外公率眾到河邊找傑德，剛好瞅見被當地少年霸凌的外孫。自家人幫自家人報仇。久等的外婆司空見慣，處變不驚。

葛倫克蘿絲飾演無知鄉下外婆。（Netflix／美聯社）

粗腰肥臀扮相 書中翻版

以後家裡的風波沒停過。主要是聰明的貝芙雖然高中名列前茅，卻自暴自棄，不斷地換男伴，不停地吸毒。嬷嬷就扮演滅火的角色，隨時出發救兩個外孫。貝芙常常街上發潑撒野，醜態畢露。傑德在事故現場痛恨母親；姊姊琳賽教訓他，告之這是惡性循環：從前外公酗酒，嬷嬷氣得點火燒波波，媽媽當年也受夠她的父母了。現在該他們姊弟兩人幫助媽媽了。

貝芙做過很離譜的事，比方偷店裡的棒球卡；她拿護士執照易如反掌，可是吸毒後被開除，每次換工作都通不過尿檢。她逼著傑德排尿在塑膠瓶裡替代，傑德覺得羞恥不答應。嬷嬷站在媽媽一邊，告訴外孫，勢不得已，只能瞞騙才能過關，否則誰來養家？

用智慧過生活 扶植外孫

有一次傑德幾乎被損友帶壞，既吸毒又飆車；嬷嬷因病住在醫院裡，此刻她才覺醒。拔掉身上的管子，搶走孫子，從此祖孫一起度日。生活雖然困苦，她把盤中的飯菜分給親孫；不許傑德偷商店裡的計算機，她想法買了計算機給傑德，外孫的數學課終於考了高分。從此傑德努力讀書、打工，踏上更好的前途。

克蘿絲演技出神入化：隔著玻璃鏡片，可目睹她激動時，眼球都演得凸起來。她扮的村婦多時愚昧，但需要用智慧來擔當的時候，就竭力要把外孫扶植起來。這個嬷嬷陪外孫玩牌、看電視；她最愛看重播的《終結者》（The Terminator）。那些劇烈打鬥的場合，可能刺激了她無限大的力量吧？

傑德高中畢業後當兵，部署到伊拉克；之後耶魯大學畢業。2016年藉著《鄉巴佬的輓歌》出版，他常演講介紹自己的出身。嬷嬷沒能活著看他功成名就，但是傑德最感激的絕對就是他的嬷嬷！