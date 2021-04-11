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饒舌紅星DMX去世 荷莉貝瑞、薇奧拉戴維斯哀悼

記者蘇詠智／綜合報導
DMX去世讓娛樂圈不少重量級黑人藝人在社群網站上發文哀悼。(路透資料照片)
DMX去世讓娛樂圈不少重量級黑人藝人在社群網站上發文哀悼。(路透資料照片)

曾在饒舌樂界紅極一時並和李連杰合演「龍潭虎穴」（Cradle 2 the Grave）等片的DMX，因用藥過量又心臟病發，於醫院搶救一周後回天乏術，享年50歲。同樣是黑人演藝圈重量級人物的荷莉貝瑞(Halle Berry)、薇奧拉戴維斯(Viola Davis )等都在社群網站上發言哀悼。

本名厄爾西蒙斯(Earl Simmons)的DMX，以咆哮式曲風描述美國街頭暴力或他的貧困成長經驗，成為1990年代饒舌樂界最紅歌手之一，還因此跳上大銀幕並兩度獲全美音樂獎「最受歡迎饒舌╱嘻哈歌手」的榮耀。他

早年拍攝的電影中剛巧「致命羅密歐」(Romeo Must die)和「龍潭虎穴」都與李連杰合作，之後也曾在描述台灣家庭移居美國的影集「菜鳥新移民」（Fresh off The Boat）客串，以自己的身分登場，和亞裔緣分不算淺。

上周DMX傳出用藥過量、併發心臟病而住院，不幸在美國東岸時間9日逝世，家屬稱他是個鬥士，一直奮戰到最後一刻，他生前全心愛著家人，家人們也珍惜與他在一起的時光。兩大黑人奧斯卡女星荷莉貝瑞和薇奧拉戴維斯也都在社群網站上發文哀悼，前者表示他的才華對很多人有莫大意義，向他的家人獻上關愛；後者則為他的孩子與摯愛的親友們祈禱，希望他安息。

社群網站 美國 李連杰

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