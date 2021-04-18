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李煥英超車女超人 賈玲躍最吸金女導演

娛樂新聞組
《你好，李煥英》由賈玲自編自導自演。(取材自微博)
《你好，李煥英》由賈玲自編自導自演。(取材自微博)

中國導演賈玲執演的《你好，李煥英》票房已獲53.98億人民幣（約8.24億美元），正式超過好萊塢女導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）的《神力女超人》8.223億美元的全球票房，成為全球獨立執導單片票房最高女導演。如果把她放在全球電影票房榜中，目前排名第84位。

放眼全球票房前十的女導演作品，這十部作品題材類型多樣，有愛情喜劇《男人百分百》（What Women Want）、《愛情限時簽》（The Proposal）、動畫片《功夫熊貓》（Kung Fu Panda）、《鼠來寶2 》（Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel），情欲片《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey），科幻片《彗星撞地球》（Deep Impact），歌舞片《媽媽咪呀》（Mamma Mia!）與奇幻愛情片《暮光之城》（Twilight）。

《駭客任務》（The Matrix）系列導演華卓斯基姊妹（The Wachowskis），雖然三部電影全球票房分別為4.66億美元、7.42億美元、4.27億美元，都能夠躋身全球女導演票房前十的榜單，但是2003年駭客任務第三集上映時，兩人還是華卓斯基兄弟，之後兩人才做變性手術，成為華卓斯基姊妹。所以兩位導演並未納入該榜單。

1999年執導《駭客任務》時的華卓斯基兄弟。（取材自IMDb）
1999年執導《駭客任務》時的華卓斯基兄弟。（取材自IMDb）
變性後的華卓斯基姊妹，左為妹妹Lilly Wachowski，右圖為姊姊Lana...
變性後的華卓斯基姊妹，左為妹妹Lilly Wachowski，右圖為姊姊Lana Wachowski。（Getty Images）

全球女導演中，總票房最高的是派蒂珍金斯（Patty Jenkins），執導影片全球總票房超過10億美元，除了《神力女超人》的8.22億美元票房外，還有2020年的《神力女超人1984》全球收穫1.65億美元票房，而同為派蒂珍金斯執導、由莎莉塞隆（Charlize Theron）主演的《女魔頭》（Monster）全球票房5800萬美元。

派蒂珍金斯執導的電影全球總票房超過10億美元。（Getty Images）
派蒂珍金斯執導的電影全球總票房超過10億美元。（Getty Images）
全球票房達8.223億美元的《神力女超人》近日被中國電影《你好，李煥英》超越。（...
全球票房達8.223億美元的《神力女超人》近日被中國電影《你好，李煥英》超越。（取材自IMDb）

在女性導演作品中票房排名第10位的《愛情限時簽》（The Proposal），在全球電影票房排行榜中才位列462位，可見在執導領域，留給女性導演挑戰紀錄的空間還是很大。今年7月9日，凱特蕭特蘭（Cate Shortland）執導的《黑寡婦》即將上映，明年妮亞達科斯塔（Nia DaCosta）執導的《驚奇隊長2》（Captain Marvel 2）也將上映，她們執導的這兩部作品都有衝擊全球票房榜前100位的潛力。

妮亞達科斯塔執導的《驚奇隊長2 》將上映。（Getty Images）
妮亞達科斯塔執導的《驚奇隊長2 》將上映。（Getty Images）
凱特蕭特蘭執導的《黑寡婦》是明年的重點強片。（Getty Images）
凱特蕭特蘭執導的《黑寡婦》是明年的重點強片。（Getty Images）

若聚焦中國女導演（含聯合導演）票房前20的榜單，票房冠軍毫無懸念被賈玲執導的《你好，李煥英》摘得。20部作品中，共有16位女導演，薛曉路有三部作品《我和我的祖國》、《北京遇上西雅圖之不二情書》、《北京遇上西雅圖》躋身其中，姚婷婷有兩部作品《我在時間盡頭等你》和《誰的青春不迷茫》，落落同樣有兩部作品《悲傷逆流成河》和《如果聲音不記得》。並且，16位女導演中，賈玲、劉若英、吳君如、落落、鄒佡、彭三源六位均屬於跨界執導。

在中國國產片票房前100的榜單中，有7部女性導演作品（含聯合導演）入選，其中《你好，李煥英》位列第2，《我和我的祖國》位列第9，《後來的我們》位列第31 ，《超時空同居》位列第53，《北京遇上西雅圖2》位列第65，《無問西東》位列第68，《致我們終將逝去的青春》位列第72。

有意思的是，與好萊塢女導演作品題材類型百花齊放不同，20部中國女導演作品中，有15部是愛情片，類型比較單一。

（取材自新京報）

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