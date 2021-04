李煥英超車女超人 賈玲躍最吸金女導演

《你好,李煥英》由賈玲自編自導自演。(取材自微博)

中國 女導演 賈玲執演的《你好,李煥英》票房已獲53.98億人民幣(約8.24億美元),正式超過好萊塢女導演派蒂珍金斯(Patty Jenkins)的《神力女超人》8.223億美元的全球票房,成為全球獨立執導單片票房最高女導演。如果把她放在全球電影票房榜中,目前排名第84位。

放眼全球票房前十的女導演作品,這十部作品題材類型多樣,有愛情喜劇《男人百分百》(What Women Want)、《愛情限時簽》(The Proposal)、動畫片《功夫熊貓》(Kung Fu Panda)、《鼠來寶2 》(Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel),情欲片《格雷的五十道陰影》(Fifty Shades of Grey),科幻片《彗星撞地球》(Deep Impact),歌舞片《媽媽咪呀》(Mamma Mia!)與奇幻愛情片《暮光之城》(Twilight)。

《駭客任務》(The Matrix)系列導演華卓斯基姊妹(The Wachowskis),雖然三部電影全球票房分別為4.66億美元、7.42億美元、4.27億美元,都能夠躋身全球女導演票房前十的榜單,但是2003年駭客任務第三集上映時,兩人還是華卓斯基兄弟,之後兩人才做變性手術,成為華卓斯基姊妹。所以兩位導演並未納入該榜單。

1999年執導《駭客任務》時的華卓斯基兄弟。(取材自IMDb) 變性後的華卓斯基姊妹,左為妹妹Lilly Wachowski,右圖為姊姊Lana Wachowski。(Getty Images)

全球女導演中,總票房最高的是派蒂珍金斯(Patty Jenkins),執導影片全球總票房超過10億美元,除了《神力女超人》的8.22億美元票房外,還有2020年的《神力女超人1984》全球收穫1.65億美元票房,而同為派蒂珍金斯執導、由莎莉塞隆(Charlize Theron)主演的《女魔頭》(Monster)全球票房5800萬美元。

派蒂珍金斯執導的電影全球總票房超過10億美元。(Getty Images) 全球票房達8.223億美元的《神力女超人》近日被中國電影《你好,李煥英》超越。(取材自IMDb)

在女性導演作品中票房排名第10位的《愛情限時簽》(The Proposal),在全球電影票房排行榜中才位列462位,可見在執導領域,留給女性導演挑戰紀錄的空間還是很大。今年7月9日,凱特蕭特蘭(Cate Shortland)執導的《黑寡婦》即將上映,明年妮亞達科斯塔(Nia DaCosta)執導的《驚奇隊長2》(Captain Marvel 2)也將上映,她們執導的這兩部作品都有衝擊全球票房榜前100位的潛力。

妮亞達科斯塔執導的《驚奇隊長2 》將上映。(Getty Images) 凱特蕭特蘭執導的《黑寡婦》是明年的重點強片。(Getty Images)

若聚焦中國女導演(含聯合導演)票房前20的榜單,票房冠軍毫無懸念被賈玲執導的《你好,李煥英》摘得。20部作品中,共有16位女導演,薛曉路有三部作品《我和我的祖國》、《北京 遇上西雅圖之不二情書》、《北京遇上西雅圖》躋身其中,姚婷婷有兩部作品《我在時間盡頭等你》和《誰的青春不迷茫》,落落同樣有兩部作品《悲傷逆流成河》和《如果聲音不記得》。並且,16位女導演中,賈玲、劉若英、吳君如、落落、鄒佡、彭三源六位均屬於跨界執導。

在中國國產片票房前100的榜單中,有7部女性導演作品(含聯合導演)入選,其中《你好,李煥英》位列第2,《我和我的祖國》位列第9,《後來的我們》位列第31 ,《超時空同居》位列第53,《北京遇上西雅圖2》位列第65,《無問西東》位列第68,《致我們終將逝去的青春》位列第72。

有意思的是,與好萊塢女導演作品題材類型百花齊放不同,20部中國女導演作品中,有15部是愛情片,類型比較單一。

(取材自新京報)